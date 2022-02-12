Флористы раскрыли цены на цветы к 14 февраля. «Ландыши за 10 тысяч»

13 февраля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Цена ландыша, связана с условиями выращивания Фото: Илья Московец © URA.RU Маленький букет ландышей ко Дню всех влюбленных обойдется в 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. «Ассортимент широкий, начиная от хризантем и заканчивая ландышами. Правда, ландыши стоят очень дорого. Их привозят из Голландии, там всего несколько производителей. Букетик из 25 штук стоит порядка 10 тысяч рублей», — рассказала Валентина Сафронова. По ее словам, также популярны красные розы. «Розы высотой 40 см — 50 см, наши или кенийские можно купить и за 50 рублей. Цены на эквадорские, колумбийские крупные розы прыгают. Они зависят от длины стебля. 70-80 см — средний ценник от 150 до 500 рублей. Розы высотой с метр — от 1000 рублей и более», — сказала президент ассоциации. Флорист, директор по развитию цветочного магазина Георгий Сухаржевский посоветовал, какие цветы стоит купить ко Дню святого Валентина. «Розы на 14 февраля уже потеряли свою актуальность. Основной цветок — это тюльпаны, нарциссы, анемоны. Ландыш всегда был дорогой цветок. Это не те, что растут в лесу. Это ландыш, который выращивается в особых теплицах. Ценник в 10 тысяч — не так уж и много. Один ландыш — это листик и стрелочка с маленькими цветочками, стоит в обычный период — 350-400 рублей за штучку. В пачке 25 штук. Это скромный в размере букет, но ландыш — это тот цветок, который не измеряется объемом и масштабом», — пояснил эксперт. Сухаржевский подчеркнул, что цветы перед праздником подорожают сильнее, чем в прошлом году. Обычно цифра составляет около 10-15%. В этом году, думаю, что перевалит за 20%. Рост цен связан пандемией, часть производителей закрылась, часть уменьшила объем своей работы, плюс в Европе в этом году дорогие энергоносители, а теплицы много потребляют», — заключил флорист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Маленький букет ландышей ко Дню всех влюбленных обойдется в 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. «Ассортимент широкий, начиная от хризантем и заканчивая ландышами. Правда, ландыши стоят очень дорого. Их привозят из Голландии, там всего несколько производителей. Букетик из 25 штук стоит порядка 10 тысяч рублей», — рассказала Валентина Сафронова. По ее словам, также популярны красные розы. «Розы высотой 40 см — 50 см, наши или кенийские можно купить и за 50 рублей. Цены на эквадорские, колумбийские крупные розы прыгают. Они зависят от длины стебля. 70-80 см — средний ценник от 150 до 500 рублей. Розы высотой с метр — от 1000 рублей и более», — сказала президент ассоциации. Флорист, директор по развитию цветочного магазина Георгий Сухаржевский посоветовал, какие цветы стоит купить ко Дню святого Валентина. «Розы на 14 февраля уже потеряли свою актуальность. Основной цветок — это тюльпаны, нарциссы, анемоны. Ландыш всегда был дорогой цветок. Это не те, что растут в лесу. Это ландыш, который выращивается в особых теплицах. Ценник в 10 тысяч — не так уж и много. Один ландыш — это листик и стрелочка с маленькими цветочками, стоит в обычный период — 350-400 рублей за штучку. В пачке 25 штук. Это скромный в размере букет, но ландыш — это тот цветок, который не измеряется объемом и масштабом», — пояснил эксперт. Сухаржевский подчеркнул, что цветы перед праздником подорожают сильнее, чем в прошлом году. Обычно цифра составляет около 10-15%. В этом году, думаю, что перевалит за 20%. Рост цен связан пандемией, часть производителей закрылась, часть уменьшила объем своей работы, плюс в Европе в этом году дорогие энергоносители, а теплицы много потребляют», — заключил флорист.