Полковник в отставке: «вторжение» РФ на Украину переносили 36 раз

12 февраля 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

Полковник в отставке посчитал, сколько раз в США, Украине и Великобритании переносили военное «наступление» РФ на Киев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Военные политики Украины, США и Великобритании сделали 36 заявлений по поводу «вторжения» Москвы в Киев. Об этом в беседе с URA.RU сказал полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, «военные наступления» России переносили с января по апрель. «Всего военные политики Украины, США и Великобритании сделали 36 заявлений по поводу наступления Москвы на Киев. Сначала пророчили военные действия на начала января, потом на конец января, потом на середину февраля. В итоге сегодня уже заявляют, что наступление будет в марте—апреле», — объяснил военный обозреватель. Полковник также обратил внимание на заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы нападет на Украину 16 февраля. «Байден назначил нам войну на 16 февраля. Вот пройдет этот день, войны не будет, что трезвые люди будут говорить в отношении Байдена? Делая такое заявление президент США похоронил остатки трезвоумной американской политики», — подытожил он. Военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин в разговоре с URA.RU отметил погодные условия на Украине в ближайшее время. «Они сильно хотят войны, но сейчас не то время. На Украине слякоть, все расползается. Совершенно плохой момент для атаки или нападений. Большие проблемы именно для вооруженных сил Украины, так как они не смогут осуществить какую-либо агрессию», — сказал он. Военный обозреватель уточнил, что Киев планирует наступление бронетехникой, танками, и ждут, что РФ тоже запустит армаду танков. «Нам и границу переходить не надо. Все якобы задачи могут решить дальняя артиллерия, система залпового огня и авиация. Просто сжечь», — сказал Жилин. Ранее Байден в ходе переговоров с союзниками в режиме видеоконференции сообщил, что Россия может «напасть» на Украину 16 февраля. По данным Вашингтона, «вторжение» начнется с кибератаки и шквала ракетных ударов. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Bloomberg 5 февраля уже выпускало материал под названием «Россия захватывает Украину» об уже якобы состоявшемся нападении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ошибочная публикация Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военные политики Украины, США и Великобритании сделали 36 заявлений по поводу «вторжения» Москвы в Киев. Об этом в беседе с URA.RU сказал полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, «военные наступления» России переносили с января по апрель. «Всего военные политики Украины, США и Великобритании сделали 36 заявлений по поводу наступления Москвы на Киев. Сначала пророчили военные действия на начала января, потом на конец января, потом на середину февраля. В итоге сегодня уже заявляют, что наступление будет в марте—апреле», — объяснил военный обозреватель. Полковник также обратил внимание на заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы нападет на Украину 16 февраля. «Байден назначил нам войну на 16 февраля. Вот пройдет этот день, войны не будет, что трезвые люди будут говорить в отношении Байдена? Делая такое заявление президент США похоронил остатки трезвоумной американской политики», — подытожил он. Военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин в разговоре с URA.RU отметил погодные условия на Украине в ближайшее время. «Они сильно хотят войны, но сейчас не то время. На Украине слякоть, все расползается. Совершенно плохой момент для атаки или нападений. Большие проблемы именно для вооруженных сил Украины, так как они не смогут осуществить какую-либо агрессию», — сказал он. Военный обозреватель уточнил, что Киев планирует наступление бронетехникой, танками, и ждут, что РФ тоже запустит армаду танков. «Нам и границу переходить не надо. Все якобы задачи могут решить дальняя артиллерия, система залпового огня и авиация. Просто сжечь», — сказал Жилин. Ранее Байден в ходе переговоров с союзниками в режиме видеоконференции сообщил, что Россия может «напасть» на Украину 16 февраля. По данным Вашингтона, «вторжение» начнется с кибератаки и шквала ракетных ударов. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Bloomberg 5 февраля уже выпускало материал под названием «Россия захватывает Украину» об уже якобы состоявшемся нападении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ошибочная публикация Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.