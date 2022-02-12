Российский хоккеист обвинил чехов в обмане для победы на ОИ. «Мы должны были выиграть»

13 февраля 2022 в 06:17 Размер текста - 17 +

Никишин сообщил, что сборная России будет исправляться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Защитник сборной России по хоккею Александр Никишин назвал игроков сборной Чехии «симулянтами». По его словам противники симулировали, надеясь заработать на себе удаления во время матча на Олимпийских Играх в Пекине. «Чехи симулянты такие. Там Воронков даже не бил Седлака, он развернулся просто к шайбе. И по моему удалению в овертайме — я там даже по лицу не попал Томашу Гике, а он упал. Симулянт. Я его даже не тронул. Мы должны были выигрывать, будем исправляться», — передает заявление Никишина РИА «Новости». Встреча заключительного тура группового этапа турнира завершилось со счетом 6:5 в пользу Чехии. Нападающий сборной РФ Дмитрий Воронков был удален на 38-й минуте до конца игры из-за удара в голову нападающему чешской команды Лукашу Седлаку. Никишин в овертайме получил двухминутный штраф. Ранее сообщалось, что женская хоккейная сборная Канады отказалась выходить на соревнования с российскими спортсменами. Причина — в отсутствии ПЦР-тестов у одной из сторон. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Защитник сборной России по хоккею Александр Никишин назвал игроков сборной Чехии «симулянтами». По его словам противники симулировали, надеясь заработать на себе удаления во время матча на Олимпийских Играх в Пекине. «Чехи симулянты такие. Там Воронков даже не бил Седлака, он развернулся просто к шайбе. И по моему удалению в овертайме — я там даже по лицу не попал Томашу Гике, а он упал. Симулянт. Я его даже не тронул. Мы должны были выигрывать, будем исправляться», — передает заявление Никишина РИА «Новости». Встреча заключительного тура группового этапа турнира завершилось со счетом 6:5 в пользу Чехии. Нападающий сборной РФ Дмитрий Воронков был удален на 38-й минуте до конца игры из-за удара в голову нападающему чешской команды Лукашу Седлаку. Никишин в овертайме получил двухминутный штраф. Ранее сообщалось, что женская хоккейная сборная Канады отказалась выходить на соревнования с российскими спортсменами. Причина — в отсутствии ПЦР-тестов у одной из сторон.