Сборная Канады по хоккею отказалась играть с Россией на Олимпиаде

Причина такого решения — в отсутствии ПЦР-тестов у спортсменов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Женская хоккейная сборная Канады не хочет выходить на соревнования с российскими спортсменами. Причина — в отсутствии ПЦР-тестов у одной из сторон.

«Судя по всему, российская команда не отправила канадцам результаты своих тестов на Covid, и пока канадцы не выйдут на лед. Канада, возможно, ждет возвращения своих собственных тестов. Русские стоят кругом на льду. В коридоре возле канадской раздевалки собрались официальные лица, но мы не можем до них добраться», — передает обозреватель издания Toronto Star в своем Twitter.

Матч группового этапа Олимпиады в Пекине сборной Канады со сборной России должен был начаться 7 февраля в 07:10 по московскому времени, пишет издание Sport24 . Россиянки ранее на Олимпиаде находились на карантине, но с тех пор полноценно играют.

Церемония открытия XXIV Олимпийских игр стартовала 4 февраля в Пекине. Зимняя Олимпиада продлится до 20 февраля. Всего за это время будет разыграно 109 комплектов медалей. Столица Китая стала первым городом, который принимает и зимнюю, и летнюю Олимпиады. Церемонию открытия Игр-2022 посетил президент РФ Владимир Путин.

Обновлено в 10:20. Матч начался с опозданием в час, хоккеистки вышли на лед в медицинских масках. В первом периоде россиянки проигрывают со счетом 0:2 канадкам к четвертой минуте.

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