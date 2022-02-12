12 февраля 2022

«Страна.ua»: Украина с 14 февраля закрывает свое воздушное пространство

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, салон, самолет, стюардесса, т
Иностранные компании могут фактически остановить полеты на Украину Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Ряд авиакомпаний, в том числе зарубежных, может в скором времени прекратить полеты на Украину. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией, а также подтверждает глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский.

«Международные страховщики все настойчивее стали требовать, чтобы самолеты иностранных перевозчиков, которые у них обслуживались, не оставались на стоянку в Киеве. Это может означать, что иностранные компании фактически остановят полеты на Украину [с понедельника, 14 февраля]. Но не только иностранные», — отметил собеседник в разговоре с журналистами издания «Страна.UA».

По сообщению собеседника, такое решение принято якобы в связи с предполагаемым нападением России на Украину. Еще один важный фактор — заявления нидерландского авиаперевозчика KLM о прекращении работы на Украине и возможном отзыве работников посольств сразу нескольких стран. О получении соответствующего уведомления порталу также сообщили владельцы частных самолетов, отмечает телеканал 360.

«Авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолетами. Поэтому мы увидим в прямом смысле пустое небо — не будут летать ни иностранные, ни украинские перевозчики», — добавил глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины была развернута США и их союзниками с провокационными целями, пишет RT. Это поощряет власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса», добавил он. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, пишут Nation News.

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Ряд авиакомпаний, в том числе зарубежных, может в скором времени прекратить полеты на Украину. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией, а также подтверждает глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский. «Международные страховщики все настойчивее стали требовать, чтобы самолеты иностранных перевозчиков, которые у них обслуживались, не оставались на стоянку в Киеве. Это может означать, что иностранные компании фактически остановят полеты на Украину [с понедельника, 14 февраля]. Но не только иностранные», — отметил собеседник в разговоре с журналистами издания «Страна.UA». По сообщению собеседника, такое решение принято якобы в связи с предполагаемым нападением России на Украину. Еще один важный фактор — заявления нидерландского авиаперевозчика KLM о прекращении работы на Украине и возможном отзыве работников посольств сразу нескольких стран. О получении соответствующего уведомления порталу также сообщили владельцы частных самолетов, отмечает телеканал 360. «Авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолетами. Поэтому мы увидим в прямом смысле пустое небо — не будут летать ни иностранные, ни украинские перевозчики», — добавил глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский. Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины была развернута США и их союзниками с провокационными целями, пишет RT. Это поощряет власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса», добавил он. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, пишут Nation News.
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