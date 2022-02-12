Часть жителей Казахстана переселят в Россию

13 февраля 2022 в 07:48 Размер текста - 17 +

В очереди на отселение стоит 598 семей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Россиянам, проживающим на космодроме Байконур, расположенном в Казахстане, могут дать жилье в России. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. «На 2022 год запланировано выдать 600 жилищных сертификатов. Сейчас в очереди на отселение стоит 598 семей, в них человек — 1399. То есть практически все, кто стоят на отселение, должны сертификаты получить», — отметил источник в беседе с РИА «Новости». По его словам, сертификат позволяет получить 1,3 миллиона рублей на человека, и полностью покупку жилья в России он покрыть не может, сообщает телеканал 360. Сама программа действовала с 2002 по 2013 годы, в 2018 году она была возобновлена. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Позже они переросли в массовые беспорядки с участием террористических группировок. По словам президента Республики Касыма-Жомарта Токаева, боевики проникли в Казахстан через захваченный аэропорт Алма-Аты под видом трудовых мигрантов. Для урегулирования ситуации в Казахстан прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении. Позже стало известно, что в пяти городах республики прошли спецоперации по задержанию лидеров криминалитета и участников организованных преступных групп, причастных к организации погромов, пишет «Ридус». Сотрудники правоохранительных органов задержали главарей, а также изъяли несколько единиц оружия и более 130 боеприпасов, дополняет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянам, проживающим на космодроме Байконур, расположенном в Казахстане, могут дать жилье в России. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. «На 2022 год запланировано выдать 600 жилищных сертификатов. Сейчас в очереди на отселение стоит 598 семей, в них человек — 1399. То есть практически все, кто стоят на отселение, должны сертификаты получить», — отметил источник в беседе с РИА «Новости». По его словам, сертификат позволяет получить 1,3 миллиона рублей на человека, и полностью покупку жилья в России он покрыть не может, сообщает телеканал 360. Сама программа действовала с 2002 по 2013 годы, в 2018 году она была возобновлена. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Позже они переросли в массовые беспорядки с участием террористических группировок. По словам президента Республики Касыма-Жомарта Токаева, боевики проникли в Казахстан через захваченный аэропорт Алма-Аты под видом трудовых мигрантов. Для урегулирования ситуации в Казахстан прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении. Позже стало известно, что в пяти городах республики прошли спецоперации по задержанию лидеров криминалитета и участников организованных преступных групп, причастных к организации погромов, пишет «Ридус». Сотрудники правоохранительных органов задержали главарей, а также изъяли несколько единиц оружия и более 130 боеприпасов, дополняет RT.