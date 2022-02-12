В Кремле описали отношения с Западом пословицей

Россия хочет сотрудничать со всеми странами, и европейскими, и США, однако «насильно мил не будешь». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Россия ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами и с Соединенными Штатами. Но насильно мил не будешь. Поэтому Россия будет расширять взаимодействие там, где она видит взаимность», — заявил Песков РИА «Новости».
По его словам, в данной ситуации срабатывает принцип, когда дефицит общения «на одном фланге компенсируется общением на другом фланге». Песков подчеркнул, что это обычная мировая практика.
Ранее между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом состоялся телефонный разговор. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, «разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину». Также Байден в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, передает RT.
Россия хочет сотрудничать со всеми странами, и европейскими, и США, однако «насильно мил не будешь». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Россия ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами и с Соединенными Штатами. Но насильно мил не будешь. Поэтому Россия будет расширять взаимодействие там, где она видит взаимность», — заявил Песков РИА «Новости». По его словам, в данной ситуации срабатывает принцип, когда дефицит общения «на одном фланге компенсируется общением на другом фланге». Песков подчеркнул, что это обычная мировая практика. Ранее между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом состоялся телефонный разговор. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, «разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину». Также Байден в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, передает RT.