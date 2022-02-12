12 февраля 2022

В Кремле описали отношения с Западом пословицей

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков уверен, что «насильно мил не будешь» Фото:

Россия хочет сотрудничать со всеми странами, и европейскими, и США, однако «насильно мил не будешь». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами и с Соединенными Штатами. Но насильно мил не будешь. Поэтому Россия будет расширять взаимодействие там, где она видит взаимность», — заявил Песков РИА «Новости».

По его словам, в данной ситуации срабатывает принцип, когда дефицит общения «на одном фланге компенсируется общением на другом фланге». Песков подчеркнул, что это обычная мировая практика.

Ранее между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом состоялся телефонный разговор. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, «разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину». Также Байден в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, передает RT.

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Россия хочет сотрудничать со всеми странами, и европейскими, и США, однако «насильно мил не будешь». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Россия ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами и с Соединенными Штатами. Но насильно мил не будешь. Поэтому Россия будет расширять взаимодействие там, где она видит взаимность», — заявил Песков РИА «Новости». По его словам, в данной ситуации срабатывает принцип, когда дефицит общения «на одном фланге компенсируется общением на другом фланге». Песков подчеркнул, что это обычная мировая практика. Ранее между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом состоялся телефонный разговор. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, «разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину». Также Байден в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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