В Кремле описали отношения с Западом пословицей

13 февраля 2022 в 08:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков уверен, что «насильно мил не будешь» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия хочет сотрудничать со всеми странами, и европейскими, и США, однако «насильно мил не будешь». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Россия ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами и с Соединенными Штатами. Но насильно мил не будешь. Поэтому Россия будет расширять взаимодействие там, где она видит взаимность», — заявил Песков РИА «Новости». По его словам, в данной ситуации срабатывает принцип, когда дефицит общения «на одном фланге компенсируется общением на другом фланге». Песков подчеркнул, что это обычная мировая практика. Ранее между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом состоялся телефонный разговор. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, «разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину». Также Байден в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия хочет сотрудничать со всеми странами, и европейскими, и США, однако «насильно мил не будешь». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Россия ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами и с Соединенными Штатами. Но насильно мил не будешь. Поэтому Россия будет расширять взаимодействие там, где она видит взаимность», — заявил Песков РИА «Новости». По его словам, в данной ситуации срабатывает принцип, когда дефицит общения «на одном фланге компенсируется общением на другом фланге». Песков подчеркнул, что это обычная мировая практика. Ранее между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом состоялся телефонный разговор. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, «разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину». Также Байден в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, передает RT.