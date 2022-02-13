В Казахстане митингующие требуют честно расследовать беспорядки

Участники митинга вышли с фотографиями погибших Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

В Алматы на Площади Республики проходит митинг в память о январских беспорядках. Митингующие требуют освободить из-под стражи «незаконно задержанных граждан».

«Собравшиеся призывают освободить незаконно задержанных в ходе январских событий граждан. Митингующие также требовали провести справедливое расследование этих событий и выступили против пыток», — передает корреспондент издания «Интерфакс».

Отмечается также, что некоторые из участников вышли на митинг с плакатами и фотографиями погибших в январских акциях протеста людей. Протестующие просят установить на площади памятник погибшим. Полиция не ограничивает движение транспорта возле площади, оцепления также нет, рядом дежурит бригада скорой помощи.

13 февраля исполняется 40 дней с момента начала беспорядков в Казахстане. Массовые акции протеста начались с выхода на улицы жителей Мангистауской области — в знак протеста против повышения цен на сжиженный газ, передают Дни.ру. Позже волна беспорядков распространилась и на другие города. По словам президента Республики Касыма-Жомарта Токаева, боевики заранее все спланировали и проникли в Казахстан через захваченный аэропорт Алма-Аты под видом трудовых мигрантов.

Для урегулирования ситуации в Казахстан прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении. Позже в МИД России назвали события в Казахстане попыткой подорвать безопасность и целостность государства извне с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, передает ОТР.

Утром 13 февраля стало известно, что Токаев посетил траурную церемонию, посвященную памяти погибших во время январских беспорядков на территории республики, пишет Nation News. По словам политика, под угрозой оказались безопасность граждан и будущее республики.

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