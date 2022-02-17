Ученый назвал опасное последствие глобального потепления для РФ

18 февраля 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

В России растет количество наводнений Фото: Анна Майорова © URA.RU Из-за глобального потепления на территории России растет количество наводнений. Изменения климата приводят к увеличению числа ураганов, тайфунов, засух и наводнений на всей планете в целом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил кандидат географических наук, заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав Кутузов. «На территории России мы видим увеличение количества наводнений, причем в разных регионах. На европейской территории экстремальные осадки и зимние, и летние. Они происходят за счет потепления в Арктике, из-за изменения градиента перепада температуры, замедления западного переноса. Наводнение в Крымске было связано с изменением экстремально высокой температуры поверхности Черного моря», — подчеркнул Станислав Кутузов. По словам гляциолога, в последнее десятилетие растет и общее количество природных катаклизмов на всей планете в целом. «Если говорить о нестандартных явлениях: ураганах, тайфунах, смерчах, засухах, наводнениях, то их количество в последнее десятилетие растет. Связано это в первую очередь, с потеплением климата. Там, конечно, все не так просто. Это не линейная связь, но, в зависимости от региональных условий, причины могут быть разные», — пояснил ученый. Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU также связал учащение погодных катаклизмов с изменением климата. «В связи с изменением климата, глобальным потеплением, происходят разбалансировка общей циркуляции атмосферы в некоторой степени и увеличение опасных, неблагоприятных явлений в различных уголках земного шара, но больше в средних широтах, как на западном, так и на восточном полушарии», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за глобального потепления на территории России растет количество наводнений. Изменения климата приводят к увеличению числа ураганов, тайфунов, засух и наводнений на всей планете в целом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил кандидат географических наук, заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав Кутузов. «На территории России мы видим увеличение количества наводнений, причем в разных регионах. На европейской территории экстремальные осадки и зимние, и летние. Они происходят за счет потепления в Арктике, из-за изменения градиента перепада температуры, замедления западного переноса. Наводнение в Крымске было связано с изменением экстремально высокой температуры поверхности Черного моря», — подчеркнул Станислав Кутузов. По словам гляциолога, в последнее десятилетие растет и общее количество природных катаклизмов на всей планете в целом. «Если говорить о нестандартных явлениях: ураганах, тайфунах, смерчах, засухах, наводнениях, то их количество в последнее десятилетие растет. Связано это в первую очередь, с потеплением климата. Там, конечно, все не так просто. Это не линейная связь, но, в зависимости от региональных условий, причины могут быть разные», — пояснил ученый. Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU также связал учащение погодных катаклизмов с изменением климата. «В связи с изменением климата, глобальным потеплением, происходят разбалансировка общей циркуляции атмосферы в некоторой степени и увеличение опасных, неблагоприятных явлений в различных уголках земного шара, но больше в средних широтах, как на западном, так и на восточном полушарии», — отметил он.