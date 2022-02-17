Ученый назвал опасное последствие глобального потепления для РФ

Из-за глобального потепления на территории России растет количество наводнений. Изменения климата приводят к увеличению числа ураганов, тайфунов, засух и наводнений на всей планете в целом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил кандидат географических наук, заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав Кутузов.
«На территории России мы видим увеличение количества наводнений, причем в разных регионах. На европейской территории экстремальные осадки и зимние, и летние. Они происходят за счет потепления в Арктике, из-за изменения градиента перепада температуры, замедления западного переноса. Наводнение в Крымске было связано с изменением экстремально высокой температуры поверхности Черного моря», — подчеркнул Станислав Кутузов.
По словам гляциолога, в последнее десятилетие растет и общее количество природных катаклизмов на всей планете в целом. «Если говорить о нестандартных явлениях: ураганах, тайфунах, смерчах, засухах, наводнениях, то их количество в последнее десятилетие растет. Связано это в первую очередь, с потеплением климата. Там, конечно, все не так просто. Это не линейная связь, но, в зависимости от региональных условий, причины могут быть разные», — пояснил ученый.
Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU также связал учащение погодных катаклизмов с изменением климата. «В связи с изменением климата, глобальным потеплением, происходят разбалансировка общей циркуляции атмосферы в некоторой степени и увеличение опасных, неблагоприятных явлений в различных уголках земного шара, но больше в средних широтах, как на западном, так и на восточном полушарии», — отметил он.
Из-за глобального потепления на территории России растет количество наводнений. Изменения климата приводят к увеличению числа ураганов, тайфунов, засух и наводнений на всей планете в целом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил кандидат географических наук, заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав Кутузов. «На территории России мы видим увеличение количества наводнений, причем в разных регионах. На европейской территории экстремальные осадки и зимние, и летние. Они происходят за счет потепления в Арктике, из-за изменения градиента перепада температуры, замедления западного переноса. Наводнение в Крымске было связано с изменением экстремально высокой температуры поверхности Черного моря», — подчеркнул Станислав Кутузов. По словам гляциолога, в последнее десятилетие растет и общее количество природных катаклизмов на всей планете в целом. «Если говорить о нестандартных явлениях: ураганах, тайфунах, смерчах, засухах, наводнениях, то их количество в последнее десятилетие растет. Связано это в первую очередь, с потеплением климата. Там, конечно, все не так просто. Это не линейная связь, но, в зависимости от региональных условий, причины могут быть разные», — пояснил ученый. Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU также связал учащение погодных катаклизмов с изменением климата. «В связи с изменением климата, глобальным потеплением, происходят разбалансировка общей циркуляции атмосферы в некоторой степени и увеличение опасных, неблагоприятных явлений в различных уголках земного шара, но больше в средних широтах, как на западном, так и на восточном полушарии», — отметил он.