В Среднеуральске мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна дома

В Среднеуральске мужчина застрелил жену Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Среднеуральске неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома на Советской улице. Об этом сообщают местные жители.

«В Среднеуральске неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома на Советской улице. В настоящее время двор дома оцеплен», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. На месте работают сотрудники полиции.

По данным СМИ, мужчина, который открыл стрельбу в Среднеуральске, застрелил жену. Информации о других пострадавших нет.

Мужчину задержали. В МВД России по Свердловской области и в СК по региону обещали прокомментировать ситуацию позже.