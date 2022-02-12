12 февраля 2022
11 февраля 2022

В Среднеуральске мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, убийство, пистолет, оружие, стрельба, преступник, преступление, криминал
В Среднеуральске мужчина застрелил жену Фото:

В Среднеуральске неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома на Советской улице. Об этом сообщают местные жители.

«В Среднеуральске неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома на Советской улице. В настоящее время двор дома оцеплен», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. На месте работают сотрудники полиции.

По данным СМИ, мужчина, который открыл стрельбу в Среднеуральске, застрелил жену. Информации о других пострадавших нет.

Мужчину задержали. В МВД России по Свердловской области и в СК по региону обещали прокомментировать ситуацию позже.

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В Среднеуральске неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома на Советской улице. Об этом сообщают местные жители. «В Среднеуральске неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома на Советской улице. В настоящее время двор дома оцеплен», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. На месте работают сотрудники полиции. По данным СМИ, мужчина, который открыл стрельбу в Среднеуральске, застрелил жену. Информации о других пострадавших нет. Мужчину задержали. В МВД России по Свердловской области и в СК по региону обещали прокомментировать ситуацию позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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