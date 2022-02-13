Фигуристка Валиева расплакалась на тренировке в Пекине. Фото

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Валиевой пришлось прервать тренировку по фигурному катанию Фото:
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Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась на тренировке, проходящей в Пекине. Что вызывало слезы спортсменки, неизвестно.

На кадрах, которые публикует telegram-канал «Пул N3», спортсменка, представляющая Россию на Олимпиаде в Пекине, приостановила тренировку из-за слез. Она подъехала к бортику и плакала в объятиях тренера Этери Тутберидзе.

Ранее в одной из проб спортсменки якобы обнаружили допинг, сообщает «Национальная служба новостей». За это ей грозили отстранением от выступлений на Олимпиаде. Однако затем ее включили в короткую программу на Играх. Уточняется, что ее подозревают в употреблении триметазидина, который может быть выявлен в организме, если девушка пила средство от мигрени, уточняет RT. Тем не менее за это может грозить дисквалификация до четырех лет, передает «Дни.ру».

На тренировке Валиева подъехала к тренеру в слезах

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Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась на тренировке, проходящей в Пекине. Что вызывало слезы спортсменки, неизвестно. На кадрах, которые публикует telegram-канал «Пул N3», спортсменка, представляющая Россию на Олимпиаде в Пекине, приостановила тренировку из-за слез. Она подъехала к бортику и плакала в объятиях тренера Этери Тутберидзе. Ранее в одной из проб спортсменки якобы обнаружили допинг, сообщает «Национальная служба новостей». За это ей грозили отстранением от выступлений на Олимпиаде. Однако затем ее включили в короткую программу на Играх. Уточняется, что ее подозревают в употреблении триметазидина, который может быть выявлен в организме, если девушка пила средство от мигрени, уточняет RT. Тем не менее за это может грозить дисквалификация до четырех лет, передает «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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