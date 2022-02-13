СМИ: украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны

Украинские олигархи, бизнесмены, а также депутаты улетают из страны чартерными рейсами. Об этом сообщило издание «Украинская правда».
«Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье — борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ (Оппозиционная платформа — За жизнь — прим. URA.RU), миллионер Игорь Абрамович. По данным УП от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича», — информирует издание.
Украинские олигархи, бизнесмены, а также депутаты улетают из страны чартерными рейсами. Об этом сообщило издание «Украинская правда». «Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье — борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ (Оппозиционная платформа — За жизнь — прим. URA.RU), миллионер Игорь Абрамович. По данным УП от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича», — информирует издание. Ранее появилась информация о том, что Украина с 14 февраля закрывает свое воздушное пространство. Такое решение принято якобы в связи с предполагаемым нападением России на Украину.