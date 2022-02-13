В России ужесточат наказание за нападение уличных собак

14 февраля 2022 в 06:50 Размер текста - 17 +

Законопроект предусматривает штраф до 200 тысяч рублей для чиновников, а также уголовное наказание для граждан в случае нанесения питомцем тяжкого вреда здоровью Фото: Размик Закарян © URA.RU В Госдуму внесут законопроект предусматривающий штрафы до 200 тысяч рублей для чиновников, нарушивших законодательство в сфере обращения с животными, а также для граждан, чьи собаки нанесли травмы окружающим. Об этом рассказал первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Мы предлагаем повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Изменения вносятся в КоАП. Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность. Законопроект внесут (в Госдуму — прим. URA.RU) на этой неделе», — сообщил Бурматов в разговоре с РИА «Новости». Бурматов отметил, что штрафы также предусматриваются для граждан, чьи питомцы причинили незначительный вред здоровью окружающих. При гибели или получении тяжелой травмы вследствие нападения животного, хозяину грозит уголовная статья, сообщил Бурматов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуму внесут законопроект предусматривающий штрафы до 200 тысяч рублей для чиновников, нарушивших законодательство в сфере обращения с животными, а также для граждан, чьи собаки нанесли травмы окружающим. Об этом рассказал первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Мы предлагаем повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Изменения вносятся в КоАП. Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность. Законопроект внесут (в Госдуму — прим. URA.RU) на этой неделе», — сообщил Бурматов в разговоре с РИА «Новости». Бурматов отметил, что штрафы также предусматриваются для граждан, чьи питомцы причинили незначительный вред здоровью окружающих. При гибели или получении тяжелой травмы вследствие нападения животного, хозяину грозит уголовная статья, сообщил Бурматов.