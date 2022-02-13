НТВ снимает фильм про банду Морозова из Златоуста

Про Александр Морозова расскажут на федеральном телеканале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Съемочная группа НТВ побывал в Челябинской области для съемок фильма о банде Александра Морозова из Златоуста. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии Златоуста. Речь идет об одном из самых опасных преступных группировках России, действующих в начале девяностых годов прошлого века.

«Действительно, 11 февраля в Златоусте работала группа НТВ, в том числе и в здании администрации города. О предстоящих съемках нас не уведомляли, но никаких препятствий работе федерального телеканала не было. Эксцессов при съемках также не возникло, на работу муниципальных служащих они никак не повлияли», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.

В съемках принял участие и сам Морозов, который специально для этого приехал в Златоуст из Подмосковья, где сейчас проживает. Об этом URA.RU сообщили жители города. Морозов в своих личных аккаунтах сообщил, что он рассказал телевизионщикам, как 19 декабря 1996 года он захватывал мэрию Златоуста. В тот день он выгнал из кабинета мэра Василия Мальцева, сел в его кресло и обратился к жителям Златоуста через телекамеру. Морозов сам баллотировался в мэры, но выборы проиграл, хотя на тот момент он был действующим депутатом заксобрания области.

Морозов был задержан в мае 1997 года за то, что ударил сотрудника ГИБДД. Это позволило назначить ему срок в три года заключения. За Морозова заступались столичные знаменитости, в том числе Иосиф Кобзон. Тем временем силовики раскрыли другие тяжкие преступления, совершенные бандой — убийства, грабежи, вымогательства, изнасилования, в том числе убийство гендиректора ликеро-водочного завода «Казак-Уральский» Георгия Подшивалова. Морозова, когда он уже сидел за решеткой, судили несколько раз. Он отсидел полный срок, выйдя на свободу в мае 2016 года он дал эксклюзивное интервью URA.RU, создал организацию «Братство Златоуста», а потом ее ликвидировал.

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