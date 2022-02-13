Делегация FISU лично осмотрит две площадки Универсиады в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Инспекторы Международной федерации университетского спорта (FISU) прибыли в Екатеринбург, чтобы оценить ход строительства объектов Универсиады-2023. Как сообщили URA.RU в пресс-службе дирекции игр, в первый день у делегации запланировано открывающее совещание, а 15 февраля ревизоры посетят несколько стройплощадок.

«Одной из основных целей визита является осмотр строящихся объектов и ход реконструкции имеющегося спортивного фонда к предстоящим соревнованиям. В дополнение к выездам на объекты делегаты проведут серию рабочих встреч с представителями дирекции Всемирных студенческих игр-2023, где руководителями функциональных направлений будут представлены отчеты о проделанной работе», — рассказали в пресс-службе Универсиады.

В итоговый состав делегации вошли вице-президент FISU и координатор игр в Екатеринбурге Мариан Дымальски, генеральный секретарь Эрик Сайнтронд и замдиректора департамента летних игр Цзин Чжао. Во второй день они осмотрят стройку деревни Универсиады и Дворца водных видов спорта. Ожидается, что нынешняя проверка станет более обширной, чем в прошлый раз — осенью 2021-го.

Серьезным поводом для беспокойства свердловских властей является возведение Дворца дзюдо. Объект должны сдать до конца 2022 года, однако работы идут с задержкой. В конце января областной министр спорта Леонид Рапопорт высказывался, что у властей нет «пожара» по данной стройке, а все вопросы «решаются».

Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. Ход подготовки регулярно инспектируют федеральные чиновники. Беспокойство высказывал помощник президента РФ Игорь Левитин, которому доложили, что пока темпы оставляют желать лучшего. Затем вице-премьер Дмитрий Чернышенко указывал губернатору Евгению Куйвашеву, что возведение объектов игр (всего их 31) идет с отставанием от графика. Самые большие сложности власти испытывают из-за строительства деревни Универсиады, где разместят спортсменов и членов иностранных делегаций.

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