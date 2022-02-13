На 11-м километре Серовского тракта произошло массовое ДТП, в котором пострадали три ребенка и женщина. Об этом URA.RU сообщил источник URA.RU вы экстренных службах города.
«Информация о массовом ДТП с участием порядка 20 машин поступила в 10:45. По предварительным данным, пострадали три ребенка и одна женщина», — рассказал собеседник агентства. На месте работали пожарные и медики скорой помощи.
Один автомобиль упал в кювет. У некоторых после аварии остались мелкие повреждения. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», перед местом аварии образовалась пробка длиной около трех километров.
URA.RU обратилось в управление ГИБДД Екатеринбурга. Там рассказали, что обстоятельства ДТП еще выясняются.
На 11-м километре Серовского тракта произошло массовое ДТП, в котором пострадали три ребенка и женщина. Об этом URA.RU сообщил источник URA.RU вы экстренных службах города. «Информация о массовом ДТП с участием порядка 20 машин поступила в 10:45. По предварительным данным, пострадали три ребенка и одна женщина», — рассказал собеседник агентства. На месте работали пожарные и медики скорой помощи. Один автомобиль упал в кювет. У некоторых после аварии остались мелкие повреждения. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», перед местом аварии образовалась пробка длиной около трех километров. URA.RU обратилось в управление ГИБДД Екатеринбурга. Там рассказали, что обстоятельства ДТП еще выясняются.