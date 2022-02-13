Курганцы обсуждают годовщину ухода экс-губернатора Богомолова

Олег Богомолов был губернатором Курганской области больше 16 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области некоторые жители региона вспомнили, что восемь лет назад ушел в отставку первый губернатор области Олег Богомолов. О бывшем главе региона и о том, что происходило восемь лет назад, они рассказали URA.RU и в соцсетях.

«Сегодня ведь годовщина значимого для области события! 14 февраля 2014 года ушел в отставку с поста губернатора Курганской области О. А. Богомолов. Спустя девять дней, проводили у «Пушкинского» [ТРЦ] «политические поминки» под названием «Девять дней без Богомолова», — написал в своем telegram-канале музыкант Александр Лисихин.

Участники пикета 23 февраля 2014 года вышли с плакатами, на которых были размещены лозунги с критикой бывшего губернатора. Они, в том числе, назвали 14 февраля «международным днем отставки Богомолова».

«Он [Богомолов] в любом случае ушел бы, потому что и так был четвертый срок губернатором. Поначалу многие восприняли этот уход в Кургане с эйфорией, но дальше стало понятно, что дело было не в Богомолове, так как ситуация не улучшилась. И с ним было комфортно работать», — рассказал URA.RU о Богомолове на условиях анонимности его бывший подчиненный. Другой источник URA.RU из политической сферы вспомнил, что экс-губернатора часто упрекали в том, что он распродавал детсады и заводы, но сейчас, по его словам, происходит то же самое, но с большей интенсивностью.

По словам Богомолова, отставка была его решением, поддержанным Кремлем. Он был губернатором региона с декабря 1996 года.

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