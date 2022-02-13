13 февраля 2022
11 февраля 2022
10 февраля 2022

Курганцы обсуждают годовщину ухода экс-губернатора Богомолова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мероприятие, посвященное 25-летию Курганской областной Думы. Курган, богомолов олег, приветствие
Олег Богомолов был губернатором Курганской области больше 16 лет Фото:

В Курганской области некоторые жители региона вспомнили, что восемь лет назад ушел в отставку первый губернатор области Олег Богомолов. О бывшем главе региона и о том, что происходило восемь лет назад, они рассказали URA.RU и в соцсетях.

«Сегодня ведь годовщина значимого для области события! 14 февраля 2014 года ушел в отставку с поста губернатора Курганской области О. А. Богомолов. Спустя девять дней, проводили у «Пушкинского» [ТРЦ] «политические поминки» под названием «Девять дней без Богомолова», — написал в своем telegram-канале музыкант Александр Лисихин.

Участники пикета 23 февраля 2014 года вышли с плакатами, на которых были размещены лозунги с критикой бывшего губернатора. Они, в том числе, назвали 14 февраля «международным днем отставки Богомолова».

«Он [Богомолов] в любом случае ушел бы, потому что и так был четвертый срок губернатором. Поначалу многие восприняли этот уход в Кургане с эйфорией, но дальше стало понятно, что дело было не в Богомолове, так как ситуация не улучшилась. И с ним было комфортно работать», — рассказал URA.RU о Богомолове на условиях анонимности его бывший подчиненный. Другой источник URA.RU из политической сферы вспомнил, что экс-губернатора часто упрекали в том, что он распродавал детсады и заводы, но сейчас, по его словам, происходит то же самое, но с большей интенсивностью.

По словам Богомолова, отставка была его решением, поддержанным Кремлем. Он был губернатором региона с декабря 1996 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Курганской области некоторые жители региона вспомнили, что восемь лет назад ушел в отставку первый губернатор области Олег Богомолов. О бывшем главе региона и о том, что происходило восемь лет назад, они рассказали URA.RU и в соцсетях. «Сегодня ведь годовщина значимого для области события! 14 февраля 2014 года ушел в отставку с поста губернатора Курганской области О. А. Богомолов. Спустя девять дней, проводили у «Пушкинского» [ТРЦ] «политические поминки» под названием «Девять дней без Богомолова», — написал в своем telegram-канале музыкант Александр Лисихин. Участники пикета 23 февраля 2014 года вышли с плакатами, на которых были размещены лозунги с критикой бывшего губернатора. Они, в том числе, назвали 14 февраля «международным днем отставки Богомолова». «Он [Богомолов] в любом случае ушел бы, потому что и так был четвертый срок губернатором. Поначалу многие восприняли этот уход в Кургане с эйфорией, но дальше стало понятно, что дело было не в Богомолове, так как ситуация не улучшилась. И с ним было комфортно работать», — рассказал URA.RU о Богомолове на условиях анонимности его бывший подчиненный. Другой источник URA.RU из политической сферы вспомнил, что экс-губернатора часто упрекали в том, что он распродавал детсады и заводы, но сейчас, по его словам, происходит то же самое, но с большей интенсивностью. По словам Богомолова, отставка была его решением, поддержанным Кремлем. Он был губернатором региона с декабря 1996 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...