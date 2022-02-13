Скончался владелец загородного клуба «Белая лошадь»

Умер президент конноспортивного клуба «Белая лошадь» Игорь Тугбаев. Об этом стало и известно из Instagram главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских.
«Скоропостижно ушел из жизни идейный вдохновитель загородного клуба „Белая лошадь“ Игорь Владимирович Тугбаев. Загородный клуб стал излюбленным местом отдыха для жителей нашего округа, региона и гостей из всех уголков страны», — сообщил Нисковских.
Нисковских отметил усилия и личный вклад Тугбаева в развитие клуба. Он выразил соболезнования родным и близким Игоря Тугбаева. Церемония прощания пройдет 17 февраля в селе Кашино.
Умер президент конноспортивного клуба «Белая лошадь» Игорь Тугбаев. Об этом стало и известно из Instagram главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских. «Скоропостижно ушел из жизни идейный вдохновитель загородного клуба „Белая лошадь“ Игорь Владимирович Тугбаев. Загородный клуб стал излюбленным местом отдыха для жителей нашего округа, региона и гостей из всех уголков страны», — сообщил Нисковских. Нисковских отметил усилия и личный вклад Тугбаева в развитие клуба. Он выразил соболезнования родным и близким Игоря Тугбаева. Церемония прощания пройдет 17 февраля в селе Кашино.