Скончался владелец загородного клуба «Белая лошадь» 14 февраля 2022 в 13:15 Размер текста - 17 + Прощание с учредителем клуба «Белая лошадь» состоится 17 февраля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Умер президент конноспортивного клуба «Белая лошадь» Игорь Тугбаев. Об этом стало и известно из Instagram главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских. «Скоропостижно ушел из жизни идейный вдохновитель загородного клуба „Белая лошадь“ Игорь Владимирович Тугбаев. Загородный клуб стал излюбленным местом отдыха для жителей нашего округа, региона и гостей из всех уголков страны», — сообщил Нисковских. Нисковских отметил усилия и личный вклад Тугбаева в развитие клуба. Он выразил соболезнования родным и близким Игоря Тугбаева. Церемония прощания пройдет 17 февраля в селе Кашино. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Умер президент конноспортивного клуба «Белая лошадь» Игорь Тугбаев. Об этом стало и известно из Instagram главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских. «Скоропостижно ушел из жизни идейный вдохновитель загородного клуба „Белая лошадь“ Игорь Владимирович Тугбаев. Загородный клуб стал излюбленным местом отдыха для жителей нашего округа, региона и гостей из всех уголков страны», — сообщил Нисковских. Нисковских отметил усилия и личный вклад Тугбаева в развитие клуба. Он выразил соболезнования родным и близким Игоря Тугбаева. Церемония прощания пройдет 17 февраля в селе Кашино. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям