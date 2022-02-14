Актера Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике

14 февраля 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Валерий Николаев попал в спецприемник из-за вождение без прав нетрезвом виде Фото: Илья Московец © URA.RU Советский и российский актер театра и кино Валерий Николаев попал в спецприемник из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. В камере у артиста произошел конфликт с гражданином Таджикистана, который после ужина облил артиста кипятком. «После ужина он облил Николаева кипятком. Актер написал на хулигана заявление. С его слов, оппонент вылил на него пол-литра кипятка, и теперь у него 40% ожогов тела. Полиция проводит проверку. Артист находится под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает telegram-канал 112. В 2016 году Валерий Николаев был арестован в связи с ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль актера протаранил несколько машин. Сам Николаев находился в нетрезвом состоянии. Он попытался скрыться с места происшествия и даже сбил полицейского. В результате ему пришлось отсидеть 15 суток. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Советский и российский актер театра и кино Валерий Николаев попал в спецприемник из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. В камере у артиста произошел конфликт с гражданином Таджикистана, который после ужина облил артиста кипятком. «После ужина он облил Николаева кипятком. Актер написал на хулигана заявление. С его слов, оппонент вылил на него пол-литра кипятка, и теперь у него 40% ожогов тела. Полиция проводит проверку. Артист находится под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает telegram-канал 112. В 2016 году Валерий Николаев был арестован в связи с ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль актера протаранил несколько машин. Сам Николаев находился в нетрезвом состоянии. Он попытался скрыться с места происшествия и даже сбил полицейского. В результате ему пришлось отсидеть 15 суток.