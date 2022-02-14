Актера Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике

Советский и российский актер театра и кино Валерий Николаев попал в спецприемник из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. В камере у артиста произошел конфликт с гражданином Таджикистана, который после ужина облил артиста кипятком.
«После ужина он облил Николаева кипятком. Актер написал на хулигана заявление. С его слов, оппонент вылил на него пол-литра кипятка, и теперь у него 40% ожогов тела. Полиция проводит проверку. Артист находится под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает telegram-канал 112.
В 2016 году Валерий Николаев был арестован в связи с ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль актера протаранил несколько машин. Сам Николаев находился в нетрезвом состоянии. Он попытался скрыться с места происшествия и даже сбил полицейского. В результате ему пришлось отсидеть 15 суток.
Советский и российский актер театра и кино Валерий Николаев попал в спецприемник из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. В камере у артиста произошел конфликт с гражданином Таджикистана, который после ужина облил артиста кипятком. «После ужина он облил Николаева кипятком. Актер написал на хулигана заявление. С его слов, оппонент вылил на него пол-литра кипятка, и теперь у него 40% ожогов тела. Полиция проводит проверку. Артист находится под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает telegram-канал 112. В 2016 году Валерий Николаев был арестован в связи с ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль актера протаранил несколько машин. Сам Николаев находился в нетрезвом состоянии. Он попытался скрыться с места происшествия и даже сбил полицейского. В результате ему пришлось отсидеть 15 суток.