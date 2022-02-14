Актера Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике

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Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, камера, тюрьма, спецприемник
Валерий Николаев попал в спецприемник из-за вождение без прав нетрезвом виде Фото:

Советский и российский актер театра и кино Валерий Николаев попал в спецприемник из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. В камере у артиста произошел конфликт с гражданином Таджикистана, который после ужина облил артиста кипятком.

«После ужина он облил Николаева кипятком. Актер написал на хулигана заявление. С его слов, оппонент вылил на него пол-литра кипятка, и теперь у него 40% ожогов тела. Полиция проводит проверку. Артист находится под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает telegram-канал 112.

В 2016 году Валерий Николаев был арестован в связи с ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль актера протаранил несколько машин. Сам Николаев находился в нетрезвом состоянии. Он попытался скрыться с места происшествия и даже сбил полицейского. В результате ему пришлось отсидеть 15 суток.

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Советский и российский актер театра и кино Валерий Николаев попал в спецприемник из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. В камере у артиста произошел конфликт с гражданином Таджикистана, который после ужина облил артиста кипятком. «После ужина он облил Николаева кипятком. Актер написал на хулигана заявление. С его слов, оппонент вылил на него пол-литра кипятка, и теперь у него 40% ожогов тела. Полиция проводит проверку. Артист находится под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает telegram-канал 112. В 2016 году Валерий Николаев был арестован в связи с ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль актера протаранил несколько машин. Сам Николаев находился в нетрезвом состоянии. Он попытался скрыться с места происшествия и даже сбил полицейского. В результате ему пришлось отсидеть 15 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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