Пермяки раскритиковали кинотеатр, который еще не открылся

Больше всего жителей расстроило отсутствие зала IMAX Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Перми негативно высказались о новом кинотеатре сети «Синема 5», который должен открыться в конце марта в торговом центре iMall «Эспланада». Посмотрев фотографии будущего кинотеатра на его страничке в социальной сети «ВКонтакте», многие остались разочарованы. В первую очередь тем, что в нем не будет зала IMAX.

«Очень жалко, так как в „Синема Парк Кристалл“ проектор мутный, изображение нечеткое, поэтому надеялся, что у вас будет зал IMAX. Также, название „Синема 5“ у меня ассоциируется с фразой 5D, грубо говоря с большим погружением, а IMAX, как ни крути, улучшает погружение в том или ином виде», — написал в сообществе Павел Бурматов.

На это руководство сообщества ответило, что новые проекторы и конструкции «парящих» экранов позволят добиться эффекта полного присутствия в независимости от размеров экрана и местоположения зрителя.

Также пермякам не понравились кресла в будущем кинотеатре. По словам подписчиков сообщества, эти кресла — обычные, а новейшем кинотеатре хотелось бы видеть что-нибудь посовременней, что-то на уровне «мягкого кинотеатра». Руководство же кинотеатра парирует.

«Мы перестали закупать стандартные кресла. Заменили их креслами комфорт класса абсолютно во всех кинозалах с встроенными USB для зарядки телефона», — сообщили руководители группы «Синема 5».

Подписчики отметили, что в зале главное — комфорт, а не USB. «И розетки везде есть, не удивишь сейчас этим», — заметил один из пользователей. В итоге руководство предложило все-таки посетить кинотеатр, а потом делать выводы. Точной даты открытия не называют, но заверили, что оно состоится в конце марта 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в новый торговый центр iMall «Эспланада» ищут блинопеков-вахтовиков. Компания готова обеспечить будущих сотрудников жильем, бесплатным питанием, а также частично компенсировать иногородним проезд.

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