У актера Валерия Николаева выявили биполярное расстройство

14 февраля 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

После спецприемника Николаева госпитализировали в психологическую клинику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Советского и российского актера театра и кино Валерия Николаева госпитализировали в психологическую клинику. Врачи диагностировали у артиста биполярное расстройство. По словам медиков, ожогов на теле пациента не обнаружено. «Врачи диагностировали у актера биполярное расстройство. Мужчина находился в спецприемнике, где начал вести себя неадекватно. Николаев заявил, что сокамерник облил его кипятком, но медики повреждений на теле актера не обнаружили», — передают «Известия» со ссылкой на инсайдера. Ранее сообщалось, что Николаев попал в спецприемник из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. В камере у артиста произошел конфликт с гражданином Таджикистана, который после ужина облил артиста кипятком. Со слов актера, оппонент вылил на него пол-литра кипятка, и теперь у него 40% ожогов тела. Актер оценил причиненный ущерб в 20 млн рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Советского и российского актера театра и кино Валерия Николаева госпитализировали в психологическую клинику. Врачи диагностировали у артиста биполярное расстройство. По словам медиков, ожогов на теле пациента не обнаружено. «Врачи диагностировали у актера биполярное расстройство. Мужчина находился в спецприемнике, где начал вести себя неадекватно. Николаев заявил, что сокамерник облил его кипятком, но медики повреждений на теле актера не обнаружили», — передают «Известия» со ссылкой на инсайдера. Ранее сообщалось, что Николаев попал в спецприемник из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. В камере у артиста произошел конфликт с гражданином Таджикистана, который после ужина облил артиста кипятком. Со слов актера, оппонент вылил на него пол-литра кипятка, и теперь у него 40% ожогов тела. Актер оценил причиненный ущерб в 20 млн рублей.