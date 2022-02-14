У актера Валерия Николаева выявили биполярное расстройство

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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
После спецприемника Николаева госпитализировали в психологическую клинику Фото:

Советского и российского актера театра и кино Валерия Николаева госпитализировали в психологическую клинику. Врачи диагностировали у артиста биполярное расстройство. По словам медиков, ожогов на теле пациента не обнаружено.

«Врачи диагностировали у актера биполярное расстройство. Мужчина находился в спецприемнике, где начал вести себя неадекватно. Николаев заявил, что сокамерник облил его кипятком, но медики повреждений на теле актера не обнаружили», — передают «Известия» со ссылкой на инсайдера.

Ранее сообщалось, что Николаев попал в спецприемник из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. В камере у артиста произошел конфликт с гражданином Таджикистана, который после ужина облил артиста кипятком. Со слов актера, оппонент вылил на него пол-литра кипятка, и теперь у него 40% ожогов тела. Актер оценил причиненный ущерб в 20 млн рублей.

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Советского и российского актера театра и кино Валерия Николаева госпитализировали в психологическую клинику. Врачи диагностировали у артиста биполярное расстройство. По словам медиков, ожогов на теле пациента не обнаружено. «Врачи диагностировали у актера биполярное расстройство. Мужчина находился в спецприемнике, где начал вести себя неадекватно. Николаев заявил, что сокамерник облил его кипятком, но медики повреждений на теле актера не обнаружили», — передают «Известия» со ссылкой на инсайдера. Ранее сообщалось, что Николаев попал в спецприемник из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. В камере у артиста произошел конфликт с гражданином Таджикистана, который после ужина облил артиста кипятком. Со слов актера, оппонент вылил на него пол-литра кипятка, и теперь у него 40% ожогов тела. Актер оценил причиненный ущерб в 20 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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