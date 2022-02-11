Ремонт сетей дома запланирован на 2023—2025 годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители дома 9А на улице Полярная города Надым в ЯНАО не могут воспользоваться холодной водой из-за изношенных труб. Как сообщают горожане в социальных сетях, управляющая компания не выполняет обязанностями по замене коммуникаций.

«Вот такой у нас подвал по ул. Полярная, 9А. Когда уже УК „Янтарное“ будет исполнять свои обязанности? Плату взимают регулярно, а где обслуживание? Трубы явно изношены, напора холодной воды нет, а если кто из соседей включает воду, то пропадает совсем, т. е. из крана вообще ничего не течет. Трубы все в „свищах“ и заплатках, их давно пора не латать, а менять!» — пишет житель города в группе «Злой и добрый Надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Надымского района, управляющая компания не занимается заменой коммуникаций. Вместо нее ремонтом занимается окружной фонд капитального ремонта многоквартирных домов

В Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО заявили, что обращения от собственников к ним не поступало, а также что работы по замене сетей запланированы на 2023—2025 год. Точная дата будет определена позднее краткосрочным планом реализации.

Агентство обратилось за комментарием в управляющую компанию «Янтарное». Там обещали дать комментарий позднее.

Из-за изношенных труб в доме не идет холодная вода группа «Злой и добрый Надымчанин». «ВКонтакте»

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