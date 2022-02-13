Вакансия продавца лотерейных билетов в Кургане была опубликована на сайте объявлений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана заподозрила обман в объявлении о вакансии продавца лотереи «Столото». Об этом женщина написала в группе «Черный список|Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Мошенники с [сайта объявлений], предлагает работу „Столото“, вакансия с [сайта объявлений]. Анкету скидывает на WhatsApp, говорит информацию передам руководителю и исчезает», — написала Екатерина Волкова в группе «Черный список|Курган».

В разговоре с корреспондентом URA.RU автор поста уточнила, что по телефону общалась с сотрудницей, разместившей объявление. Женщина заполнила анкету, указав паспортные данные. Соискательнице никто не перезвонил. «Такое ощущение, что кредит хотят оформить», — переживает она.

В компании «Столото» на запрос URA.RU ответили, что объявление подлинное. «Сотрудники отдела по подбору персонала „Столото“ действительно используют мессенджер WhatsApp для общения с кандидатами. Билеты государственных лотерей являются товарно-материальными ценностями. В связи с этим потенциальные кандидаты проходят обязательную проверку службы безопасности. Однако, данная проверка проходит только с предварительного письменного согласия кандидата при заполнении анкеты с персональными данными. Кандидат вправе отказаться от такой проверки и не предоставлять свои персональные данные», — пояснили в компании. В пресс-службе добавили, что соискатель мог запросить ответную информацию через WhatsApp, но не сделал этого.

Жительница Кургана откликнулась на объявление о вакансии, но не дождавшись ответа, заподозрила мошенничество скрин: «Инцидент/Курган», соцсеть «ВКонтакте»

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