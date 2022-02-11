Продавец уверяет, что картина исполняет желания (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Новом Уренгое на продажу выставили картину за 50 миллионов рублей. По заверению продавца, она «защищает от духов». Объявление выставлено на сайте Avito.

«Супер-картина. Отпугивает духов, исполняет желания и создает защиту от плохих эмоций», — говорится в объявлении.

Оперативно связаться с продавцом и выяснить подробности не удалось. По указанному в объявлении номеру никто не ответил. Известно, что картину продает частное лицо по имени Карим. На сайте Avito он с 2020 года.

Ранее на этом же интернет-ресурсе продавали нефтегазовые месторождения — одно за четыре миллиарда, второе — за 200 миллионов рублей. Также жителям Нового Уренгоя предлагали купить элитных щенков по цене автомобиля.

Картина ценой в 50 миллионов рублей Avito