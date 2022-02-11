11 февраля 2022
10 февраля 2022

В ЯНАО за 50 миллионов продают картину, «защищающую от духов». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие арт-пространства
Продавец уверяет, что картина исполняет желания (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое на продажу выставили картину за 50 миллионов рублей. По заверению продавца, она «защищает от духов». Объявление выставлено на сайте Avito.

«Супер-картина. Отпугивает духов, исполняет желания и создает защиту от плохих эмоций», — говорится в объявлении.

Оперативно связаться с продавцом и выяснить подробности не удалось. По указанному в объявлении номеру никто не ответил. Известно, что картину продает частное лицо по имени Карим. На сайте Avito он с 2020 года.

Ранее на этом же интернет-ресурсе продавали нефтегазовые месторождения — одно за четыре миллиарда, второе — за 200 миллионов рублей. Также жителям Нового Уренгоя предлагали купить элитных щенков по цене автомобиля.

Картина ценой в 50 миллионов рублей

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В Новом Уренгое на продажу выставили картину за 50 миллионов рублей. По заверению продавца, она «защищает от духов». Объявление выставлено на сайте Avito. «Супер-картина. Отпугивает духов, исполняет желания и создает защиту от плохих эмоций», — говорится в объявлении. Оперативно связаться с продавцом и выяснить подробности не удалось. По указанному в объявлении номеру никто не ответил. Известно, что картину продает частное лицо по имени Карим. На сайте Avito он с 2020 года. Ранее на этом же интернет-ресурсе продавали нефтегазовые месторождения — одно за четыре миллиарда, второе — за 200 миллионов рублей. Также жителям Нового Уренгоя предлагали купить элитных щенков по цене автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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