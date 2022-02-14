Профессор Альтштейн: РФ достигла пика пятой волны коронавируса

14 февраля 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

За последние сутки в России зафиксировали 180 456 случаев коронавируса, 10 451 человек госпитализировали Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Уровень заболеваемости и госпитализации в России говорит о том, что в стране наступил пик пятой волны коронавируса, связанный с приходом штамма «Омикрон». Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. «Я думаю, что мы находимся на пике этой волны, и через некоторое время она пойдет вниз. Это не только эпидемиологическая закономерность, но и биология стоит за этим. Когда вирусы так обильно размножаются, как сейчас, заражая сотни тысяч людей, каждый цикл размножения вируса сопровождается мутацией, и мутации портят вирусный геном. В результате вирус становится не таким жизнеспособным, активность его постепенно снижается», — сказал Анатолий Альтштейн. По словам вирусолога, несмотря на такой прогноз, россиянам не следует расслабляться раньше времени. «Эпидемия вступает в более благоприятный период, но расслабляться здесь нельзя. Здесь нужно, чтобы обязательно люди прививались, чтобы они продолжали выполнять противоэпидемические мероприятия, которые помогают в снижении эпидемии», — подчеркнул профессор. Согласно официальным данным за 14 февраля, в России выявлено 180 456 случаев коронавируса, 10 451 человек было госпитализировано, 683 — умерли. Начиная с 9 февраля в стране выявлялось от 183 до 203 тысяч случаев COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уровень заболеваемости и госпитализации в России говорит о том, что в стране наступил пик пятой волны коронавируса, связанный с приходом штамма «Омикрон». Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. «Я думаю, что мы находимся на пике этой волны, и через некоторое время она пойдет вниз. Это не только эпидемиологическая закономерность, но и биология стоит за этим. Когда вирусы так обильно размножаются, как сейчас, заражая сотни тысяч людей, каждый цикл размножения вируса сопровождается мутацией, и мутации портят вирусный геном. В результате вирус становится не таким жизнеспособным, активность его постепенно снижается», — сказал Анатолий Альтштейн. По словам вирусолога, несмотря на такой прогноз, россиянам не следует расслабляться раньше времени. «Эпидемия вступает в более благоприятный период, но расслабляться здесь нельзя. Здесь нужно, чтобы обязательно люди прививались, чтобы они продолжали выполнять противоэпидемические мероприятия, которые помогают в снижении эпидемии», — подчеркнул профессор. Согласно официальным данным за 14 февраля, в России выявлено 180 456 случаев коронавируса, 10 451 человек было госпитализировано, 683 — умерли. Начиная с 9 февраля в стране выявлялось от 183 до 203 тысяч случаев COVID-19.