Егеря считают странным, что полиция проводит обыски у тех, кто сообщает о браконьерах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Егеря Курганской области возмущены тем, что после их сообщений о браконьерах в УМВД, полиция проводит обыски у самих обратившихся. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный со сферой охотоведения в регионе.

«Егеря охотпользователей, обнаружив место незаконной добычи лося, сообщают об этом в полицию. А полиция проводит обыск у егеря, видимо полагая, что егеря такие продвинутые, что сначала сами „мочат“ лосей с дорог в закрытые сроки, а потом сообщают об этом в полицию. Было бы смешно, если бы не было так печально. Первый подобный случай произошел в январе с егерем Далматовского общества охотников», — рассказал источник.

По его данным, 14 февраля на территории Далматовского района незаконно добыли еще одного лося. К егерю, сообщившему об этом, также пришли с обыском. Другой случай произошел на территории, арендуемой Облохотрыболовсоюзом. Там 14 февраля добыли лося и двух косуль. Теперь и у того егеря инсайдер прогнозирует обыск. «Это в итоге отбивает желание заявлять о браконьерах и найденных шкурах», — считает источник.

В областном УМВД URA.RU подтвердили, что обыски у егерей проводятся. «В рамках расследования уголовных дел сотрудники полиции проводят оперативные и следственные действия в отношении лиц, когда есть основания полагать, что они причастны к противоправному деянию. И егеря не являются исключением», — объяснили в пресс-службе областного УМВД.

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