Топ-менеджер застройщика Перми получила пять лет тюрьмы

Суд отправил Алевтину Романову в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Топ-менеджера крупнейшего застройщика-банкрота Перми «Камская долина» Алевтину Романову осудили на 5 лет лишения свободы. Приговор был вынесен в Индустриальной районном суде города.

«В Индустриальном районном суде взяли под стражу бывшую совладелицу группы компаний „Камская долина“ Алевтину Романову. Суд назначил ей 5 лет колонии общего режима», — сообщает ProPerm. Также ей назначили выплатить 3,3 млн рублей компенсации пострадавшим.

Алевтина Романова в 2017—2018 годах продала пять квартир в одном из домов ЖК «Весна», которые уже принадлежали другой компании ООО «Гран». Совладелец «Камской долины» решилась на такой шаг, чтобы расплатиться с кредиторами — долг составлял около 1,5 млрд рублей. Прокуратура просила для Романовой шесть лет лишения свободы.