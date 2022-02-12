12 февраля 2022
11 февраля 2022

Топ-менеджер застройщика Перми получила пять лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Александру Орехову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, приговор, дело, судья, суд
Суд отправил Алевтину Романову в колонию Фото:

Топ-менеджера крупнейшего застройщика-банкрота Перми «Камская долина» Алевтину Романову осудили на 5 лет лишения свободы. Приговор был вынесен в Индустриальной районном суде города.

«В Индустриальном районном суде взяли под стражу бывшую совладелицу группы компаний „Камская долина“ Алевтину Романову. Суд назначил ей 5 лет колонии общего режима», — сообщает ProPerm. Также ей назначили выплатить 3,3 млн рублей компенсации пострадавшим.

Алевтина Романова в 2017—2018 годах продала пять квартир в одном из домов ЖК «Весна», которые уже принадлежали другой компании ООО «Гран». Совладелец «Камской долины» решилась на такой шаг, чтобы расплатиться с кредиторами — долг составлял около 1,5 млрд рублей. Прокуратура просила для Романовой шесть лет лишения свободы.

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Топ-менеджера крупнейшего застройщика-банкрота Перми «Камская долина» Алевтину Романову осудили на 5 лет лишения свободы. Приговор был вынесен в Индустриальной районном суде города. «В Индустриальном районном суде взяли под стражу бывшую совладелицу группы компаний „Камская долина“ Алевтину Романову. Суд назначил ей 5 лет колонии общего режима», — сообщает ProPerm. Также ей назначили выплатить 3,3 млн рублей компенсации пострадавшим. Алевтина Романова в 2017—2018 годах продала пять квартир в одном из домов ЖК «Весна», которые уже принадлежали другой компании ООО «Гран». Совладелец «Камской долины» решилась на такой шаг, чтобы расплатиться с кредиторами — долг составлял около 1,5 млрд рублей. Прокуратура просила для Романовой шесть лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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