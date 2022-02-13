На берегу тюменской реки нашли запрещенный в России ядохимикат

Ржавые бочки с запрещенным в России ядом закопали в землю на берегу Иртыша Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Вещество, которое нашли в земле на берегу Иртыша в Тобольском районе (Тюменская область), оказалось ядохимикатом «Гранозан», запрещенным к применению в России. Об этом URA.RU рассказали в Северо-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора. Пестицид вытек из закопанных емкостей, которые обнаружили после того, как берег обвалился.

«23 августа 2021 года поступило сообщение об обнаружении неизвестного вещества сиреневого цвета на берегу реки Иртыш. В ходе выезда специалистов на место, в обрушении берега были обнаружены металлические емкости со следами коррозии. После исследования проб выяснилось, что вещество, предположительно, является ртутьсодержащим пестицидом „Гранозан“», — рассказали URA.RU в управлении Росприроднадзора.

«Гранозан» — пестицид, относящийся к первому классу опасности. Из-за своей чрезвычайной ядовитости он запрещен к применению на территории России.

По данным Росприроднадзора, содержание ртути в почве, где были закопаны бочки, превысило фоновое значение в 540 раз. Информация была направлена в природоохранную прокуратуру, УМВД по Тюменской области и МЧС. Специалисты также посчитали сумму нанесенного ущерба, он составил 108 720 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Полуяновском сельском поселении (Тобольский район Тюменской области) после обвала берега реки Иртыш было обнаружено загрязнение почвы ртутью. Сейчас зараженный грунт хранится в безопасном месте, а администрация района готовится заключить контракт на его утилизацию.

При этом информации о том, как пестицид оказался в земле, у властей нет. URA.RU направило запрос в прокуратуру Тюменской области.

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