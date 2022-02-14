Экс-генерал Минобороны получил срок за хищение 1,6 млрд рублей

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, ордена, военные, генерал, погоны, герой россии, нашивки
Александр Оглоблин проведет в тюрьме 4,5 года Фото:

Экс-глава Первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ, генерал-майор Александр Оглоблин приговорен к тюремному заключению. Наказание составит 4,5 года лишения свободы за хищение 1,6 млрд рублей.

«Суд постановил признать Оглоблина виновным по части 4 статьи 159 УК РФ. Назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы», — передает ТАСС из зала суда.

Военный также заплатит штраф в 800 тысяч рублей. Оглоблина взяли под стражу в зале суда, пишет Nation News. Статья 159 Уголовного Кодекса России предполагает мошенничество в особо крупном размере. Отмечается, что экс-генерал полностью признал вину, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Оглоблин давал показания против экс-замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Арсланов был арестован в Москве. Его обвиняют в причастности к хищению 6,7 млрд рублей при поставках портативных радиостанций. Суд назначил генералу заключение под стражей до 7 апреля.

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Экс-глава Первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ, генерал-майор Александр Оглоблин приговорен к тюремному заключению. Наказание составит 4,5 года лишения свободы за хищение 1,6 млрд рублей. «Суд постановил признать Оглоблина виновным по части 4 статьи 159 УК РФ. Назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы», — передает ТАСС из зала суда. Военный также заплатит штраф в 800 тысяч рублей. Оглоблина взяли под стражу в зале суда, пишет Nation News. Статья 159 Уголовного Кодекса России предполагает мошенничество в особо крупном размере. Отмечается, что экс-генерал полностью признал вину, добавляет «Федеральное агентство новостей». Оглоблин давал показания против экс-замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Арсланов был арестован в Москве. Его обвиняют в причастности к хищению 6,7 млрд рублей при поставках портативных радиостанций. Суд назначил генералу заключение под стражей до 7 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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