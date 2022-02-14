Экс-генерал Минобороны получил срок за хищение 1,6 млрд рублей 14 февраля 2022 в 19:46 Размер текста - 17 + Александр Оглоблин проведет в тюрьме 4,5 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-глава Первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ, генерал-майор Александр Оглоблин приговорен к тюремному заключению. Наказание составит 4,5 года лишения свободы за хищение 1,6 млрд рублей. «Суд постановил признать Оглоблина виновным по части 4 статьи 159 УК РФ. Назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы», — передает ТАСС из зала суда. Военный также заплатит штраф в 800 тысяч рублей. Оглоблина взяли под стражу в зале суда, пишет Nation News. Статья 159 Уголовного Кодекса России предполагает мошенничество в особо крупном размере. Отмечается, что экс-генерал полностью признал вину, добавляет «Федеральное агентство новостей». Оглоблин давал показания против экс-замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Арсланов был арестован в Москве. Его обвиняют в причастности к хищению 6,7 млрд рублей при поставках портативных радиостанций. Суд назначил генералу заключение под стражей до 7 апреля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Экс-глава Первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ, генерал-майор Александр Оглоблин приговорен к тюремному заключению. Наказание составит 4,5 года лишения свободы за хищение 1,6 млрд рублей. «Суд постановил признать Оглоблина виновным по части 4 статьи 159 УК РФ. Назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы», — передает ТАСС из зала суда. Военный также заплатит штраф в 800 тысяч рублей. Оглоблина взяли под стражу в зале суда, пишет Nation News. Статья 159 Уголовного Кодекса России предполагает мошенничество в особо крупном размере. Отмечается, что экс-генерал полностью признал вину, добавляет «Федеральное агентство новостей». Оглоблин давал показания против экс-замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Арсланов был арестован в Москве. Его обвиняют в причастности к хищению 6,7 млрд рублей при поставках портативных радиостанций. Суд назначил генералу заключение под стражей до 7 апреля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям