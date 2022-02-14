В Москве женщина выбросила новорожденного ребенка из окна 15 февраля 2022 в 02:12 Размер текста - 17 + Новорожденный ребенок и мать были госпитализированы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Москвичка выкинула новорожденного ребенка из окна четвертого этажа после домашних родов. Ребенка и женщину госпитализировали. «По предварительной информации, около 21 часов 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна 4 этажа жилого дома на улице Ставропольская», — сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы. Отмечается, что новорожденного мальчика и женщину госпитализировали. На место происшествия выезжал заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев. Столичная прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств и принятие решения по этому преступлению, говорится в сообщении пресс-службы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Москвичка выкинула новорожденного ребенка из окна четвертого этажа после домашних родов. Ребенка и женщину госпитализировали. «По предварительной информации, около 21 часов 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна 4 этажа жилого дома на улице Ставропольская», — сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы. Отмечается, что новорожденного мальчика и женщину госпитализировали. На место происшествия выезжал заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев. Столичная прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств и принятие решения по этому преступлению, говорится в сообщении пресс-службы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям