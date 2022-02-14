14 февраля 2022

В Москве женщина выбросила новорожденного ребенка из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Пермь, жилой дом
Новорожденный ребенок и мать были госпитализированы Фото:

Москвичка выкинула новорожденного ребенка из окна четвертого этажа после домашних родов. Ребенка и женщину госпитализировали.

«По предварительной информации, около 21 часов 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна 4 этажа жилого дома на улице Ставропольская», — сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы. Отмечается, что новорожденного мальчика и женщину госпитализировали.

На место происшествия выезжал заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев. Столичная прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств и принятие решения по этому преступлению, говорится в сообщении пресс-службы.

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Москвичка выкинула новорожденного ребенка из окна четвертого этажа после домашних родов. Ребенка и женщину госпитализировали. «По предварительной информации, около 21 часов 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна 4 этажа жилого дома на улице Ставропольская», — сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы. Отмечается, что новорожденного мальчика и женщину госпитализировали. На место происшествия выезжал заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев. Столичная прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств и принятие решения по этому преступлению, говорится в сообщении пресс-службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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