В Москве женщина выбросила новорожденного ребенка из окна

Москвичка выкинула новорожденного ребенка из окна четвертого этажа после домашних родов. Ребенка и женщину госпитализировали.
«По предварительной информации, около 21 часов 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна 4 этажа жилого дома на улице Ставропольская», — сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы. Отмечается, что новорожденного мальчика и женщину госпитализировали.
На место происшествия выезжал заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев. Столичная прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств и принятие решения по этому преступлению, говорится в сообщении пресс-службы.
Москвичка выкинула новорожденного ребенка из окна четвертого этажа после домашних родов. Ребенка и женщину госпитализировали. «По предварительной информации, около 21 часов 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна 4 этажа жилого дома на улице Ставропольская», — сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы. Отмечается, что новорожденного мальчика и женщину госпитализировали. На место происшествия выезжал заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев. Столичная прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств и принятие решения по этому преступлению, говорится в сообщении пресс-службы.