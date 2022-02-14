Захарова высмеяла Bloomberg из-за прогнозов о «вторжении» России

15 февраля 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

Из-за несбывшегося прогноза Bloomberg «превратится в тыкву», пошутила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Американскому агентству Bloomberg стоит уточнить несбывшийся прогноз о «российском вторжении на Украину», которое якобы должно было произойти 15 февраля. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. «Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля „Россия нападет на Украину“. Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз?», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Также она пошутила, что после того, как прогноз агентства официально не сбудется, оно «превратится в тыкву». «Осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, — в крыс», — резюмировала дипломат. Ранее сообщалось, что Bloomberg, ссылаясь на неназванных источников, заявило, что Россия «нападет» на Украину 15 февраля. Также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «вторжение» России может произойти в любой день до окончания Олимпийских игр в Пекине. Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что в Киеве не видят предпосылок для «российского вторжения», передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американскому агентству Bloomberg стоит уточнить несбывшийся прогноз о «российском вторжении на Украину», которое якобы должно было произойти 15 февраля. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. «Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля „Россия нападет на Украину“. Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз?», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Также она пошутила, что после того, как прогноз агентства официально не сбудется, оно «превратится в тыкву». «Осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, — в крыс», — резюмировала дипломат. Ранее сообщалось, что Bloomberg, ссылаясь на неназванных источников, заявило, что Россия «нападет» на Украину 15 февраля. Также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «вторжение» России может произойти в любой день до окончания Олимпийских игр в Пекине. Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что в Киеве не видят предпосылок для «российского вторжения», передает RT.