11 февраля 2022

Помощник Байдена назвал дату «начала войны» России и Украины

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«Вторжение» России на Украину может произойти в любой день до 20 февраля, заявил Джейк Салливан Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия успела достаточно подготовиться к «вторжению на Украину», потому штурм Киева может произойти в любой день. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан.

По данным разведки США, президент России Владимир Путин может приказать начать вторжение на Украину в любой день до окончания Олимпийских игр в Пекине 20 февраля, заявил Джейк Салливан, выступая на брифинге в Белом доме, который транслировался на YouTube-канале CNBC Television. Однако он отметил, что нет информации, которая подтверждает то, что российский глава уже отдал приказ о начале вторжения.

Также Салливан призвал всех американцев, находящихся на Украине, покинуть ее территорию в течение двух ближайших дней. По его словам, вторжение России может начаться с воздушной бомбардировки.

Ранее URA.RU сообщало, что замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия «начнет вторжение» на Украину до середины февраля. В пятницу Госдепартамент США призвал американцев незамедлительно покидать территорию Украины из-за «угрозы российского вторжения». Вслед за США еще шесть стран призвали своих граждан уезжать из Украины.

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Россия успела достаточно подготовиться к «вторжению на Украину», потому штурм Киева может произойти в любой день. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан. По данным разведки США, президент России Владимир Путин может приказать начать вторжение на Украину в любой день до окончания Олимпийских игр в Пекине 20 февраля, заявил Джейк Салливан, выступая на брифинге в Белом доме, который транслировался на YouTube-канале CNBC Television. Однако он отметил, что нет информации, которая подтверждает то, что российский глава уже отдал приказ о начале вторжения. Также Салливан призвал всех американцев, находящихся на Украине, покинуть ее территорию в течение двух ближайших дней. По его словам, вторжение России может начаться с воздушной бомбардировки. Ранее URA.RU сообщало, что замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия «начнет вторжение» на Украину до середины февраля. В пятницу Госдепартамент США призвал американцев незамедлительно покидать территорию Украины из-за «угрозы российского вторжения». Вслед за США еще шесть стран призвали своих граждан уезжать из Украины.
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