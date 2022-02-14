Пермяк сжег заживо женщину, чтобы скрыть двойное убийство

Женщина задохнулась во время пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березовском районе (Пермский край) арестован подозреваемый в убийстве двух человек и поджоге дома с целью скрыть преступление. Об этом сообщается на сайте СК по Пермскому краю.

«Следственными органами СК возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Березовского муниципального района. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. „к“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — сообщается на сайте. Расследование дела еще продолжается.

По версии следствия, подозреваемый распивал алкоголь с 52-летним жителем одного из березовских сел. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый избил до смерти своего собутыльника. В доме также находилась 49-летняя сожительница погибшего, которая могла сообщить в полицию, поэтому мужчина решил сжечь дом вместе с женщиной, чтобы избавиться от улик. Жительница дома погибла, задохнувшись в пожаре.

Поймать злоумышленника по «горячим следам» не удалось, установить и задержать его смогли только после проведенных следственных и оперативных действий. Мужчина дал признательные показания.

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