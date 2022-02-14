Россия сдала позиции на Олимпиаде в Пекине 15 февраля 2022 в 10:45 Размер текста - 17 + Россия получила шесть серебряных медалей Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Олимпийский комитет России опустился с седьмого места на девятое в медальном зачете Олимпиады в Пекине. Сборную РФ обогнала Швеция и Швейцария, сообщается на сайте международного олимпийского комитета. Россия заняла девятую строчку в медальном зачете, сборную опережают Швейцария и Швеция. У РФ четыре золотых медали, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Горнолыжница из Швейцарии Коринн Зутер 15 февраля выиграла золотую медаль. В списке лидирует Норвегия, затем идут Германия, США, Австрия и Нидерланды. Россия занимала седьмое место в медальном зачете 13 февраля. Олимпийские игры проходят в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля, сообщает телеканал 360. В соревнованиях участвуют представители 91 страны, которые соревнуются в 14 видах спорта. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Олимпийский комитет России опустился с седьмого места на девятое в медальном зачете Олимпиады в Пекине. Сборную РФ обогнала Швеция и Швейцария, сообщается на сайте международного олимпийского комитета. Россия заняла девятую строчку в медальном зачете, сборную опережают Швейцария и Швеция. У РФ четыре золотых медали, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Горнолыжница из Швейцарии Коринн Зутер 15 февраля выиграла золотую медаль. В списке лидирует Норвегия, затем идут Германия, США, Австрия и Нидерланды. Россия занимала седьмое место в медальном зачете 13 февраля. Олимпийские игры проходят в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля, сообщает телеканал 360. В соревнованиях участвуют представители 91 страны, которые соревнуются в 14 видах спорта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям