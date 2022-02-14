Россия сдала позиции на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский комитет России опустился с седьмого места на девятое в медальном зачете Олимпиады в Пекине. Сборную РФ обогнала Швеция и Швейцария, сообщается на сайте международного олимпийского комитета.
Россия заняла девятую строчку в медальном зачете, сборную опережают Швейцария и Швеция. У РФ четыре золотых медали, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Горнолыжница из Швейцарии Коринн Зутер 15 февраля выиграла золотую медаль. В списке лидирует Норвегия, затем идут Германия, США, Австрия и Нидерланды.
Россия занимала седьмое место в медальном зачете 13 февраля. Олимпийские игры проходят в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля, сообщает телеканал 360. В соревнованиях участвуют представители 91 страны, которые соревнуются в 14 видах спорта.
Олимпийский комитет России опустился с седьмого места на девятое в медальном зачете Олимпиады в Пекине. Сборную РФ обогнала Швеция и Швейцария, сообщается на сайте международного олимпийского комитета. Россия заняла девятую строчку в медальном зачете, сборную опережают Швейцария и Швеция. У РФ четыре золотых медали, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Горнолыжница из Швейцарии Коринн Зутер 15 февраля выиграла золотую медаль. В списке лидирует Норвегия, затем идут Германия, США, Австрия и Нидерланды. Россия занимала седьмое место в медальном зачете 13 февраля. Олимпийские игры проходят в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля, сообщает телеканал 360. В соревнованиях участвуют представители 91 страны, которые соревнуются в 14 видах спорта.