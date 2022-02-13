Олимпиада в Пекине: итоги дня и медали 13 февраля. Россия собрала полный комплект медалей

13 февраля 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Российские лыжники заняли первое место в эстафете на Олимпиаде Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине В столице Китая Пекине завершился девятый день зимних Олимпийских игр-2022. Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Медальный зачет 1. Норвегия — 21 медаль, 9 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых 2. Германия — 14 медалей, 8 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая 3. США — 12 медалей, 6 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая 4. Нидерланды — 12 медалей, 6 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовые 5. Швеция — 11 медалей, 5 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых 6. Австрия — 14 медалей, 4 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовых 7. Россия — 17 медалей, 4 золотых, 5 серебряных, 8 бронзовых. По общему числу наград команда России занимает второе место. 8. Китай — 9 медалей, 4 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовые Соревнования за день Биатлон Российский спортсмен Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования. Первое место занял француз Фийон Майе. Вторая строка за норвежцем Тарьей Бе. Горнолыжный спорт Спортсмен Швейцарии Марко Одерматт занял первое место в горных гонках. На втором месте представитель Словении Жан Краньец, на третьем французский спортсмен Матье Фавр. Конькобежный спорт Российская конькобежка Ангелина Голикова стала бронзовым призером Олимпийских игр в конькобежном спорте на дистанции 500 метров. Первое место заняла американка Эрин Джексон, опередив японку Михо Такаги на 0,11 секунды. Лыжные гонки Российские лыжники заняли первое место в эстафете на Олимпиаде. В составе команды были Алексей Червоткин, олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов, Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, и югорский лыжник Сергей Устюгов. Шорт-трек Российский шорт-трекист Константин Ивлиев стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине на дистанции 500 метров. Первое место занял представитель Венгрии Лю Шаоанг, опередив Ивлиева на 0,11 секунды. Международные скандалы Защитник сборной России по хоккею Александр Никишин назвал игроков сборной Чехии «симулянтами». По его словам противники симулировали, надеясь заработать таким образом удаления во время матча. Украинские спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, выступили с призывом к миру. Скелетонист с Украины Владислав Хераскевич между забегами на Олимпийских играх в Пекине поднял плакат с надписью «Нет войне на Украине». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В столице Китая Пекине завершился девятый день зимних Олимпийских игр-2022. Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Медальный зачет 1. Норвегия — 21 медаль, 9 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых 2. Германия — 14 медалей, 8 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая 3. США — 12 медалей, 6 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая 4. Нидерланды — 12 медалей, 6 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовые 5. Швеция — 11 медалей, 5 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых 6. Австрия — 14 медалей, 4 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовых 7. Россия — 17 медалей, 4 золотых, 5 серебряных, 8 бронзовых. По общему числу наград команда России занимает второе место. 8. Китай — 9 медалей, 4 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовые Соревнования за день Биатлон Российский спортсмен Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования. Первое место занял француз Фийон Майе. Вторая строка за норвежцем Тарьей Бе. Горнолыжный спорт Спортсмен Швейцарии Марко Одерматт занял первое место в горных гонках. На втором месте представитель Словении Жан Краньец, на третьем французский спортсмен Матье Фавр. Конькобежный спорт Российская конькобежка Ангелина Голикова стала бронзовым призером Олимпийских игр в конькобежном спорте на дистанции 500 метров. Первое место заняла американка Эрин Джексон, опередив японку Михо Такаги на 0,11 секунды. Лыжные гонки Российские лыжники заняли первое место в эстафете на Олимпиаде. В составе команды были Алексей Червоткин, олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов, Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, и югорский лыжник Сергей Устюгов. Шорт-трек Российский шорт-трекист Константин Ивлиев стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине на дистанции 500 метров. Первое место занял представитель Венгрии Лю Шаоанг, опередив Ивлиева на 0,11 секунды. Международные скандалы Защитник сборной России по хоккею Александр Никишин назвал игроков сборной Чехии «симулянтами». По его словам противники симулировали, надеясь заработать таким образом удаления во время матча. Украинские спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, выступили с призывом к миру. Скелетонист с Украины Владислав Хераскевич между забегами на Олимпийских играх в Пекине поднял плакат с надписью «Нет войне на Украине».