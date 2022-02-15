МОК: Валиева случайно получила допинг из-за дедушки

Российская фигуристка Камила Валиева получила положительный результат после пробы на допинг из-за того, что она пила из одного стакана с дедушкой. Об этом со ссылкой на главу дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Дениса Освальда рассказал журналист USA today Том Шад.
«После брифинга Денис Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было „загрязнение. Это произошло с продуктом, который принимал ее дедушка“», — написал в Twitter Том Шад.
Камилу Валиеву допустили до соревнований Олимпиады в Пекине, передает «Утро.ру». Допинговый скандал начался, когда фигуристам из РФ не вручили золотые медали, а спортсменку Камилу Валиеву отстранили от выступлений из-за положительной допинг-пробы. В крови у спортсменки нашли запрещенное вещество, это был триметазидин, который используют для профилактики болезней сердца. Недавно Валиева прокомментировала допинговый скандал. Она сообщила, что эмоционально устала от этой ситуации.
Российская фигуристка Камила Валиева получила положительный результат после пробы на допинг из-за того, что она пила из одного стакана с дедушкой. Об этом со ссылкой на главу дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Дениса Освальда рассказал журналист USA today Том Шад. «После брифинга Денис Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было „загрязнение. Это произошло с продуктом, который принимал ее дедушка“», — написал в Twitter Том Шад. Камилу Валиеву допустили до соревнований Олимпиады в Пекине, передает «Утро.ру». Допинговый скандал начался, когда фигуристам из РФ не вручили золотые медали, а спортсменку Камилу Валиеву отстранили от выступлений из-за положительной допинг-пробы. В крови у спортсменки нашли запрещенное вещество, это был триметазидин, который используют для профилактики болезней сердца. Недавно Валиева прокомментировала допинговый скандал. Она сообщила, что эмоционально устала от этой ситуации.