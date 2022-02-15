МОК: Валиева случайно получила допинг из-за дедушки

15 февраля 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

Камилу Валиеву допустили к участию в Олимпиаде Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российская фигуристка Камила Валиева получила положительный результат после пробы на допинг из-за того, что она пила из одного стакана с дедушкой. Об этом со ссылкой на главу дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Дениса Освальда рассказал журналист USA today Том Шад. «После брифинга Денис Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было „загрязнение. Это произошло с продуктом, который принимал ее дедушка“», — написал в Twitter Том Шад. Камилу Валиеву допустили до соревнований Олимпиады в Пекине, передает «Утро.ру». Допинговый скандал начался, когда фигуристам из РФ не вручили золотые медали, а спортсменку Камилу Валиеву отстранили от выступлений из-за положительной допинг-пробы. В крови у спортсменки нашли запрещенное вещество, это был триметазидин, который используют для профилактики болезней сердца. Недавно Валиева прокомментировала допинговый скандал. Она сообщила, что эмоционально устала от этой ситуации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская фигуристка Камила Валиева получила положительный результат после пробы на допинг из-за того, что она пила из одного стакана с дедушкой. Об этом со ссылкой на главу дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Дениса Освальда рассказал журналист USA today Том Шад. «После брифинга Денис Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было „загрязнение. Это произошло с продуктом, который принимал ее дедушка“», — написал в Twitter Том Шад. Камилу Валиеву допустили до соревнований Олимпиады в Пекине, передает «Утро.ру». Допинговый скандал начался, когда фигуристам из РФ не вручили золотые медали, а спортсменку Камилу Валиеву отстранили от выступлений из-за положительной допинг-пробы. В крови у спортсменки нашли запрещенное вещество, это был триметазидин, который используют для профилактики болезней сердца. Недавно Валиева прокомментировала допинговый скандал. Она сообщила, что эмоционально устала от этой ситуации.