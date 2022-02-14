Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал

14 февраля 2022 в 21:24 Размер текста - 17 +

Камила Валиева рассказала, что эмоционально устала из-за происходящего вокруг нее Фото: Алексей Колчин © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российская фигуристка Камила Валиева дала первый комментарий после скандала, возникшего в связи с ее положительной допинг-пробой на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка заявила, что эмоционально устала от этой ситуации. «Эти дни для меня были очень сложными и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну», — сказала Валиева в эфире «Первого канала». Она отметила, что будет стараться, чтобы показать высокие результаты. Допинг-скандал начался 8 февраля, когда российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемонию награждения перенесли, а Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы, передает RT. Позже в крови у фигуристки обнаружили запрещенное для спортсменов лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца. Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб. Одна из них оказалась «загрязненной», а после спортсменка дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе одну из них в Китае. Позже в Спортивном арбитражном суде (CAS) приняли решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады в связи с ее статусом «защищенной персоны», так как спортсменке не исполнилось 16 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская фигуристка Камила Валиева дала первый комментарий после скандала, возникшего в связи с ее положительной допинг-пробой на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка заявила, что эмоционально устала от этой ситуации. «Эти дни для меня были очень сложными и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну», — сказала Валиева в эфире «Первого канала». Она отметила, что будет стараться, чтобы показать высокие результаты. Допинг-скандал начался 8 февраля, когда российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемонию награждения перенесли, а Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы, передает RT. Позже в крови у фигуристки обнаружили запрещенное для спортсменов лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца. Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб. Одна из них оказалась «загрязненной», а после спортсменка дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе одну из них в Китае. Позже в Спортивном арбитражном суде (CAS) приняли решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады в связи с ее статусом «защищенной персоны», так как спортсменке не исполнилось 16 лет.