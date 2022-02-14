Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал

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Чемпионат России по фигурному катанию на коньках. Женщины,произвольная программа. г. Екатеринбург, липницкая юлия
Камила Валиева рассказала, что эмоционально устала из-за происходящего вокруг нее Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева дала первый комментарий после скандала, возникшего в связи с ее положительной допинг-пробой на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка заявила, что эмоционально устала от этой ситуации.

«Эти дни для меня были очень сложными и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну», — сказала Валиева в эфире «Первого канала». Она отметила, что будет стараться, чтобы показать высокие результаты.

Допинг-скандал начался 8 февраля, когда российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемонию награждения перенесли, а Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы, передает RT. Позже в крови у фигуристки обнаружили запрещенное для спортсменов лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца.

Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб. Одна из них оказалась «загрязненной», а после спортсменка дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе одну из них в Китае. Позже в Спортивном арбитражном суде (CAS) приняли решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады в связи с ее статусом «защищенной персоны», так как спортсменке не исполнилось 16 лет.

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Российская фигуристка Камила Валиева дала первый комментарий после скандала, возникшего в связи с ее положительной допинг-пробой на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка заявила, что эмоционально устала от этой ситуации. «Эти дни для меня были очень сложными и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну», — сказала Валиева в эфире «Первого канала». Она отметила, что будет стараться, чтобы показать высокие результаты. Допинг-скандал начался 8 февраля, когда российским фигуристам не стали вручать золотые медали. Церемонию награждения перенесли, а Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы, передает RT. Позже в крови у фигуристки обнаружили запрещенное для спортсменов лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца. Валиева на этапе подготовки к Олимпиаде сдавала несколько допинг-проб. Одна из них оказалась «загрязненной», а после спортсменка дважды сдавала «чистые» пробы, в том числе одну из них в Китае. Позже в Спортивном арбитражном суде (CAS) приняли решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады в связи с ее статусом «защищенной персоны», так как спортсменке не исполнилось 16 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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