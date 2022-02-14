14 февраля 2022
11 февраля 2022
10 февраля 2022

В ЯНАО загорелся жилой пятиэтажный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, тушение пожара, пожарные, возгорание, пожарник, пожаротушение, Мчс россии, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Спасатели МЧС по ЯНАО смогли оперативно устранить возгорание Фото:

В Муравленко (ЯНАО) произошел пожар в многокартирном жилом доме. Возгорание началось с балкона, а затем перешло на жилую комнату, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

«Утром, в 9:12, поступило сообщение о том, то в пятиэтажном капитальном жилом доме по адресу Ленина, 72 произошел пожар. Уже в 9:14 наши огнеборцы выехали. В 9:28 была объявлена ликвидация пожара», — рассказали в ведомстве.

По информации пресс-службы, погибших и пострадавших от пожара нет. На месте происшествия работали три единицы техники и одиннадцать человек личного состава МЧС РФ. «Причина возгорания и ущерб будут установлены позже. На данный момент на месте работает следственно оперативная группа», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Салехарде десятки человек остались без квартир после пожара. Тогда, возгорание произошло в деревянном доме, жилья лишились 29 человек.

Возгорание в Муравленко по адресу Ленина, 72
Причины возгорания устанавливаются

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В Муравленко (ЯНАО) произошел пожар в многокартирном жилом доме. Возгорание началось с балкона, а затем перешло на жилую комнату, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС России по ЯНАО. «Утром, в 9:12, поступило сообщение о том, то в пятиэтажном капитальном жилом доме по адресу Ленина, 72 произошел пожар. Уже в 9:14 наши огнеборцы выехали. В 9:28 была объявлена ликвидация пожара», — рассказали в ведомстве. По информации пресс-службы, погибших и пострадавших от пожара нет. На месте происшествия работали три единицы техники и одиннадцать человек личного состава МЧС РФ. «Причина возгорания и ущерб будут установлены позже. На данный момент на месте работает следственно оперативная группа», — добавили в МЧС. Ранее сообщалось, что в Салехарде десятки человек остались без квартир после пожара. Тогда, возгорание произошло в деревянном доме, жилья лишились 29 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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