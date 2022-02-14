В ЯНАО загорелся жилой пятиэтажный дом. Фото

Спасатели МЧС по ЯНАО смогли оперативно устранить возгорание Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) произошел пожар в многокартирном жилом доме. Возгорание началось с балкона, а затем перешло на жилую комнату, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

«Утром, в 9:12, поступило сообщение о том, то в пятиэтажном капитальном жилом доме по адресу Ленина, 72 произошел пожар. Уже в 9:14 наши огнеборцы выехали. В 9:28 была объявлена ликвидация пожара», — рассказали в ведомстве.

По информации пресс-службы, погибших и пострадавших от пожара нет. На месте происшествия работали три единицы техники и одиннадцать человек личного состава МЧС РФ. «Причина возгорания и ущерб будут установлены позже. На данный момент на месте работает следственно оперативная группа», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Салехарде десятки человек остались без квартир после пожара. Тогда, возгорание произошло в деревянном доме, жилья лишились 29 человек.

Возгорание в Муравленко по адресу Ленина, 72 Фото очевидцев

Причины возгорания устанавливаются Фото очевидцев