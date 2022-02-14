В екатеринбургском аэропорту Кольцово глава службы безопасности спрятал у себя в кабинете багаж пассажира с коллекционным вином. Владельцу багажа он заявил, что для поиска такого ценного груза понадобится заплатить 30 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Следственного управления на транспорте по УрФО.
«Начальник службы безопасности, достоверно зная, что утерянное имущество находится у него в кабинете, сообщил пассажиру, что для поиска такого ценного груза понадобится 30 000 рублей. После получения денег коллекционное вино было возвращено законному владельцу», — сообщает пресс-служба.
Всего в чемодане было шесть бутылок коллекционного вина. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. В отношении главы службы безопасности возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. В адрес руководства аэропорта готовится представление.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово глава службы безопасности спрятал у себя в кабинете багаж пассажира с коллекционным вином. Владельцу багажа он заявил, что для поиска такого ценного груза понадобится заплатить 30 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Следственного управления на транспорте по УрФО. «Начальник службы безопасности, достоверно зная, что утерянное имущество находится у него в кабинете, сообщил пассажиру, что для поиска такого ценного груза понадобится 30 000 рублей. После получения денег коллекционное вино было возвращено законному владельцу», — сообщает пресс-служба. Всего в чемодане было шесть бутылок коллекционного вина. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. В отношении главы службы безопасности возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. В адрес руководства аэропорта готовится представление.