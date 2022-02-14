14 февраля 2022

Глава службы безопасности Кольцово спрятал чужой чемодан с вином. А потом требовал за него деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
На мужчину завели уголовное дело за мошенничество с коллекционным вином Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово глава службы безопасности спрятал у себя в кабинете багаж пассажира с коллекционным вином. Владельцу багажа он заявил, что для поиска такого ценного груза понадобится заплатить 30 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Следственного управления на транспорте по УрФО.

«Начальник службы безопасности, достоверно зная, что утерянное имущество находится у него в кабинете, сообщил пассажиру, что для поиска такого ценного груза понадобится 30 000 рублей. После получения денег коллекционное вино было возвращено законному владельцу», — сообщает пресс-служба.

Всего в чемодане было шесть бутылок коллекционного вина. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. В отношении главы службы безопасности возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. В адрес руководства аэропорта готовится представление.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово глава службы безопасности спрятал у себя в кабинете багаж пассажира с коллекционным вином. Владельцу багажа он заявил, что для поиска такого ценного груза понадобится заплатить 30 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Следственного управления на транспорте по УрФО. «Начальник службы безопасности, достоверно зная, что утерянное имущество находится у него в кабинете, сообщил пассажиру, что для поиска такого ценного груза понадобится 30 000 рублей. После получения денег коллекционное вино было возвращено законному владельцу», — сообщает пресс-служба. Всего в чемодане было шесть бутылок коллекционного вина. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. В отношении главы службы безопасности возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. В адрес руководства аэропорта готовится представление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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