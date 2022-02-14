Глава Росприроднадзора срочно вылетела в Нижний Тагил с проверкой 15 февраля 2022 в 14:40 Размер текста - 17 + Светлана Радионова выясняет причины загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выехала в Нижний Тагил (Свердловская область) для совместной проверкой с прокуратурой. Поводом стали жалобы местных жителей на загрязнение воздуха и резкий химический запах. Об этом сообщила сама чиновница на своей странице в Instagram. «В воздухе Нижнего Тагила зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в 19,8 раза. Вместе с прокуратурой выехали на производственную площадку „ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат“. По итогам проверки примем меры», — написала Светлана Радионова. Тагильчане пожаловались на смог с резким химическим запахом 30 января. Некоторые горожане испытывали сильное головокружение, тошноту и головную боль. По данным местных СМИ, облако дыма пришло со стороны градообразующего предприятия. Первые пробы воздуха показали, что содержание диоксида азота в 1,5 раза превышает допустимые значения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выехала в Нижний Тагил (Свердловская область) для совместной проверкой с прокуратурой. Поводом стали жалобы местных жителей на загрязнение воздуха и резкий химический запах. Об этом сообщила сама чиновница на своей странице в Instagram. «В воздухе Нижнего Тагила зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в 19,8 раза. Вместе с прокуратурой выехали на производственную площадку „ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат“. По итогам проверки примем меры», — написала Светлана Радионова. Тагильчане пожаловались на смог с резким химическим запахом 30 января. Некоторые горожане испытывали сильное головокружение, тошноту и головную боль. По данным местных СМИ, облако дыма пришло со стороны градообразующего предприятия. Первые пробы воздуха показали, что содержание диоксида азота в 1,5 раза превышает допустимые значения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям