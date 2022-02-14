Глава Росприроднадзора срочно вылетела в Нижний Тагил с проверкой

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выехала в Нижний Тагил (Свердловская область) для совместной проверкой с прокуратурой. Поводом стали жалобы местных жителей на загрязнение воздуха и резкий химический запах. Об этом сообщила сама чиновница на своей странице в Instagram.
«В воздухе Нижнего Тагила зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в 19,8 раза. Вместе с прокуратурой выехали на производственную площадку „ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат“. По итогам проверки примем меры», — написала Светлана Радионова.
Тагильчане пожаловались на смог с резким химическим запахом 30 января. Некоторые горожане испытывали сильное головокружение, тошноту и головную боль. По данным местных СМИ, облако дыма пришло со стороны градообразующего предприятия. Первые пробы воздуха показали, что содержание диоксида азота в 1,5 раза превышает допустимые значения.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выехала в Нижний Тагил (Свердловская область) для совместной проверкой с прокуратурой. Поводом стали жалобы местных жителей на загрязнение воздуха и резкий химический запах. Об этом сообщила сама чиновница на своей странице в Instagram. «В воздухе Нижнего Тагила зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в 19,8 раза. Вместе с прокуратурой выехали на производственную площадку „ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат“. По итогам проверки примем меры», — написала Светлана Радионова. Тагильчане пожаловались на смог с резким химическим запахом 30 января. Некоторые горожане испытывали сильное головокружение, тошноту и головную боль. По данным местных СМИ, облако дыма пришло со стороны градообразующего предприятия. Первые пробы воздуха показали, что содержание диоксида азота в 1,5 раза превышает допустимые значения.