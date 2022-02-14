14 февраля 2022

Глава Росприроднадзора срочно вылетела в Нижний Тагил с проверкой

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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, радионова светлана
Светлана Радионова выясняет причины загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле Фото:

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выехала в Нижний Тагил (Свердловская область) для совместной проверкой с прокуратурой. Поводом стали жалобы местных жителей на загрязнение воздуха и резкий химический запах. Об этом сообщила сама чиновница на своей странице в Instagram.

«В воздухе Нижнего Тагила зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в 19,8 раза. Вместе с прокуратурой выехали на производственную площадку „ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат“. По итогам проверки примем меры», — написала Светлана Радионова.

Тагильчане пожаловались на смог с резким химическим запахом 30 января. Некоторые горожане испытывали сильное головокружение, тошноту и головную боль. По данным местных СМИ, облако дыма пришло со стороны градообразующего предприятия. Первые пробы воздуха показали, что содержание диоксида азота в 1,5 раза превышает допустимые значения.

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выехала в Нижний Тагил (Свердловская область) для совместной проверкой с прокуратурой. Поводом стали жалобы местных жителей на загрязнение воздуха и резкий химический запах. Об этом сообщила сама чиновница на своей странице в Instagram. «В воздухе Нижнего Тагила зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в 19,8 раза. Вместе с прокуратурой выехали на производственную площадку „ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат“. По итогам проверки примем меры», — написала Светлана Радионова. Тагильчане пожаловались на смог с резким химическим запахом 30 января. Некоторые горожане испытывали сильное головокружение, тошноту и головную боль. По данным местных СМИ, облако дыма пришло со стороны градообразующего предприятия. Первые пробы воздуха показали, что содержание диоксида азота в 1,5 раза превышает допустимые значения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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