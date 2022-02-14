Для жителей ЯНАО подготовили новые штрафы

15 февраля 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Безответственных владельцев животных ждут штрафы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Законопроект, по которому неответственные держатели домашних животных будут платить штрафы от тысячи до пяти тысяч рублей, находится на завещающей стадии. Об этом говорится на сайте партии «Единая Россия». «По поручению губернатора Дмитрия Артюхова разработан проект регионального закона об ответственном обращении с домашними животными. Документ проходит завершающую стадию процедуры согласования», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что за отпущенное на выгул животное без присмотра и поводка, ямальцы будут платить от тысячи до двух тысяч рублей, а если домашний питомец нападет на человека или другое животное, штраф от четырех до пяти тысяч. Ранее власти Салехарда придумали, как еще можно контролировать эту проблему. Над городом запустят дронов, который будут патрулировать улицы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Законопроект, по которому неответственные держатели домашних животных будут платить штрафы от тысячи до пяти тысяч рублей, находится на завещающей стадии. Об этом говорится на сайте партии «Единая Россия». «По поручению губернатора Дмитрия Артюхова разработан проект регионального закона об ответственном обращении с домашними животными. Документ проходит завершающую стадию процедуры согласования», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что за отпущенное на выгул животное без присмотра и поводка, ямальцы будут платить от тысячи до двух тысяч рублей, а если домашний питомец нападет на человека или другое животное, штраф от четырех до пяти тысяч. Ранее власти Салехарда придумали, как еще можно контролировать эту проблему. Над городом запустят дронов, который будут патрулировать улицы.