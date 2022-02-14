Охранника Ельцин Центра, испортившего картину, проверит психиатр

15 февраля 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Охранник признался, что портил картину по просьбе детей (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Охранник Александр Васильев, пририсовавший глаза картине Анны Лепорской на выставке в Ельцин Центре, должен будет пройти психиатрическую экспертизу. Этой информацией с URA.RU поделился адвокат охранника Алексей Бушмаков. «Подзащитному назначили психиатрическую экспертизу», — рассказал Бушмаков. Он отметил, что при признании Васильева невменяемым дело придется прекратить и направить подсудимого на лечение. При этом Васильев признал, что действительно пририсовал глаза картине, но подчеркнул, что сделал это по просьбе детей, посетивших Ельцин Центр. Охранник думал, что рисунок принадлежит именно им. Об инциденте в галерее Ельцин Центра стало известно в январе — через месяц после того, как охранник пририсовал глаза. Полиция завела уголовное дело по статье о вандализме. После этого на другие картины выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» повесили защитные экраны, чтобы не допустить повторения инцидента. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Охранник Александр Васильев, пририсовавший глаза картине Анны Лепорской на выставке в Ельцин Центре, должен будет пройти психиатрическую экспертизу. Этой информацией с URA.RU поделился адвокат охранника Алексей Бушмаков. «Подзащитному назначили психиатрическую экспертизу», — рассказал Бушмаков. Он отметил, что при признании Васильева невменяемым дело придется прекратить и направить подсудимого на лечение. При этом Васильев признал, что действительно пририсовал глаза картине, но подчеркнул, что сделал это по просьбе детей, посетивших Ельцин Центр. Охранник думал, что рисунок принадлежит именно им. Об инциденте в галерее Ельцин Центра стало известно в январе — через месяц после того, как охранник пририсовал глаза. Полиция завела уголовное дело по статье о вандализме. После этого на другие картины выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» повесили защитные экраны, чтобы не допустить повторения инцидента.