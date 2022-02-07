В Ельцин Центре рассказали правду об охраннике-вандале. Инсайд URA.RU подтвердился

07 февраля 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

Охранник пририсовал глаза картине Анны Лепорской фирменной ручкой Ельцин Центра, рассказала Анна Решеткина (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Исполнительный директор Президентского центра Ельцина Александр Дроздов подтвердил информацию о том, что картину Анны Лепорской «Три фигуры» испортил охранник Ельцин Центра. Об этом рассказала идеолог и креативный продюсер проекта «Самозванцы», организатор дискуссии о работе ученицы Малевича Анна Решеткина. Дроздов лично посетил встречу, посвященную инциденту с картиной «Три фигуры», которая состоялась в кафе «Геге» 7 февраля. «Да, [Александр Дроздов] подтвердил, что картину испортил один из бывших охранников. Это был первый день его работы. Охранник подрисовал глаза фирменной ручкой Ельцин Центра. Цели пока неизвестны. Они (администрация ЕЦ, прим.ред.) считают, что это некое помутнение рассудка», — сообщила Анна Решеткина в разговоре с URA.RU. На встрече Дроздов рассказал, что после порчи картины охранник сразу же отправился домой. Представители Ельцин Центра не смогли связаться с ним несколько дней — он не брал трубку. О факте вандализма СМИ сообщали в январе 2022 года, однако сам инцидент произошел в декабре 2021 года на экспозиции в Ельцин Центре. Неизвестный пририсовал шариковой ручкой глаза на изображениях абстрактных фигур советской художницы, ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Источник в правоохранительных органах Екатеринбурга сообщал URA.RU, что к вандализму может быть причастен бывший сотрудник Ельцин Центра. В самой организации эту информацию ранее опровергали. Картина Лепорской входит в коллекцию Государственной Третьяковской галереи. Полотно предоставили Ельцин Центру на выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». По словам Решеткиной, в президентском центре полностью соблюли регламент безопасности, который направила им Третьяковская галерея. «У Ельцин Центра совесть чиста. Но там все равно идет проверка», — уточнила продюсер «Самозванцев». Общий ущерб от порчи картины Лепорской составил 250 000 рублей. После того как охранник пририсовал ему глаза, полотно сразу направили в Москву. По словам Решеткиной, сейчас «Три фигуры» полностью отреставрированы. Изначально в полиции не планировали возбуждать уголовное дело по причине незначительности ущерба, а также из-за отсутствия состава преступления. Позднее глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что правоохранительные органы Екатеринбурга возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Личность подозреваемого пока не раскрывается. Горелых сообщил, что тот вел себя на допросе достаточно агрессивно. К моменту публикации корреспонденту URA.RU не удалось связаться с Александром Дроздовым. По имеющемуся в распоряжении редакции телефону никто не ответил на звонок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Исполнительный директор Президентского центра Ельцина Александр Дроздов подтвердил информацию о том, что картину Анны Лепорской «Три фигуры» испортил охранник Ельцин Центра. Об этом рассказала идеолог и креативный продюсер проекта «Самозванцы», организатор дискуссии о работе ученицы Малевича Анна Решеткина. Дроздов лично посетил встречу, посвященную инциденту с картиной «Три фигуры», которая состоялась в кафе «Геге» 7 февраля. «Да, [Александр Дроздов] подтвердил, что картину испортил один из бывших охранников. Это был первый день его работы. Охранник подрисовал глаза фирменной ручкой Ельцин Центра. Цели пока неизвестны. Они (администрация ЕЦ, прим.ред.) считают, что это некое помутнение рассудка», — сообщила Анна Решеткина в разговоре с URA.RU. На встрече Дроздов рассказал, что после порчи картины охранник сразу же отправился домой. Представители Ельцин Центра не смогли связаться с ним несколько дней — он не брал трубку. О факте вандализма СМИ сообщали в январе 2022 года, однако сам инцидент произошел в декабре 2021 года на экспозиции в Ельцин Центре. Неизвестный пририсовал шариковой ручкой глаза на изображениях абстрактных фигур советской художницы, ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Источник в правоохранительных органах Екатеринбурга сообщал URA.RU, что к вандализму может быть причастен бывший сотрудник Ельцин Центра. В самой организации эту информацию ранее опровергали. Картина Лепорской входит в коллекцию Государственной Третьяковской галереи. Полотно предоставили Ельцин Центру на выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». По словам Решеткиной, в президентском центре полностью соблюли регламент безопасности, который направила им Третьяковская галерея. «У Ельцин Центра совесть чиста. Но там все равно идет проверка», — уточнила продюсер «Самозванцев». Общий ущерб от порчи картины Лепорской составил 250 000 рублей. После того как охранник пририсовал ему глаза, полотно сразу направили в Москву. По словам Решеткиной, сейчас «Три фигуры» полностью отреставрированы. Изначально в полиции не планировали возбуждать уголовное дело по причине незначительности ущерба, а также из-за отсутствия состава преступления. Позднее глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что правоохранительные органы Екатеринбурга возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Личность подозреваемого пока не раскрывается. Горелых сообщил, что тот вел себя на допросе достаточно агрессивно. К моменту публикации корреспонденту URA.RU не удалось связаться с Александром Дроздовым. По имеющемуся в распоряжении редакции телефону никто не ответил на звонок.