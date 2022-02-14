Неплательщицу алиментов из ЯНАО арестовали за долг в 2 млн рублей

Лишенная родительских прав женщина не платила за содержание сыновей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) суд приговорил лишенную родительских прав женщину к 10 суткам ареста за неуплату алиментов. Как сообщается на официальном сайте окружного УФССП России, алиментщица должна отдавать деньги на двух своих сыновей. Она задолжала более двух миллионов рублей.

«За неуплату алиментов жительница окружной столицы мировым судьей г. Салехард ЯНАО признана виновной в совершении административного правонарушения и понесла наказание в виде 10 суток ареста. Общая сумма задолженности по алиментам на начало февраля текущего года составила порядка 2 млн. 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В отношении алиментщицы были возбуждены исполнительные производства по городу Салехарду и Приуральскому району с 2011 года. Лишенная родительских прав женщина должна была выплачивать алименты на содержание двоих сыновей, в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого ребенка с последующей индексацией ежемесячно.

Как добавляет пресс-служба судебных приставов, женщина нарушила решение суда и не выплачивала деньги для детей. При этом она являлась трудоспособной и вела аморальный образ жизни. Помимо этого, она уже была приговорена в 2018 году к шести месяцам исправительной колонии общего режима за неуплату алиментов. Если родитель после отбытия административного срока не начнет выплачивать алименты, то ее снова ждет суд.

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