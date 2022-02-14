Власти Екатеринбурга предложили четыре варианта для размещения краснознаменной группы, демонтированной девять лет назад. Это место на повороте на ул. Челюскинцев (рядом со зданием СвЖД), перекресток улицы Гагарина и проспекта Ленина (на фоне главного корпуса УрФУ), старое место на Плотинке, а также кольцо у Центральной гостиницы на ул. Малышева, где раньше располагался католический костел (это место предложил мэр Алексей Орлов).
Варианты на совете неравнодушных горожан (куда входят эксперты, чиновники, депутаты, журналисты и общественники) при Орлове озвучил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков. После этого началась дискуссия: кто-то из участников предложил вообще не восстанавливать группу, передает корреспондент URA.RU.
«Есть достаточно большой запрос у людей [на восстановление краснознаменной группы], давайте предусмотрим другое место. Давайте мы сделаем паузу. То, что мы ее [группу] сохранили и никуда она не делась, это так. То, что касается дальнейшей судьбы [краснознаменной группы], будем дальше и общественное мнение изучать», — сказал Орлов. Он добавил, что из вопроса о восстановлении группы «надо убирать идеологию». «Потому что обращения пишут не только коммунисты», — объяснил градоначальник.
Краснознаменная группа — памятник, установленный после награждения Свердловска орденом Ленина к 250-летию. Она стала одним из символов города и запечатлена на всех открытках с фотографиями городской плотины. Объект демонтировали в 2013 году, а на его месте установили Олимпийские часы. Экс-мэр Александр Высокинский с 2018 года регулярно обещал восстановить монумент. Его намерение вызывало противоречивые отзывы.
В 2021-м Орлов, придя на пост мэра, распорядился восстановить группу, залежавшуюся на складе. Изначально этим занимался его зам по благоустройству и транспорту Алексей Бубнов, впоследствии ее передали вице-мэру по строительству Рустаму Галямову. Конструкция будет отреставрирована в марте 2022-го.
Так краснознаменная группа выглядела бы на ул. Челюскинцев
Фото: Владимир Жабриков
Один из вариантов — вернуть ее на Плотинку. Но Орлов сказал, что есть серьезные гидротехнические ограничения
Фото: Владимир Жабриков
Так краснознаменная группа выглядела бы на фоне главного корпуса УрФУ
Власти Екатеринбурга предложили четыре варианта для размещения краснознаменной группы, демонтированной девять лет назад. Это место на повороте на ул. Челюскинцев (рядом со зданием СвЖД), перекресток улицы Гагарина и проспекта Ленина (на фоне главного корпуса УрФУ), старое место на Плотинке, а также кольцо у Центральной гостиницы на ул. Малышева, где раньше располагался католический костел (это место предложил мэр Алексей Орлов). Варианты на совете неравнодушных горожан (куда входят эксперты, чиновники, депутаты, журналисты и общественники) при Орлове озвучил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков. После этого началась дискуссия: кто-то из участников предложил вообще не восстанавливать группу, передает корреспондент URA.RU. «Есть достаточно большой запрос у людей [на восстановление краснознаменной группы], давайте предусмотрим другое место. Давайте мы сделаем паузу. То, что мы ее [группу] сохранили и никуда она не делась, это так. То, что касается дальнейшей судьбы [краснознаменной группы], будем дальше и общественное мнение изучать», — сказал Орлов. Он добавил, что из вопроса о восстановлении группы «надо убирать идеологию». «Потому что обращения пишут не только коммунисты», — объяснил градоначальник. Краснознаменная группа — памятник, установленный после награждения Свердловска орденом Ленина к 250-летию. Она стала одним из символов города и запечатлена на всех открытках с фотографиями городской плотины. Объект демонтировали в 2013 году, а на его месте установили Олимпийские часы. Экс-мэр Александр Высокинский с 2018 года регулярно обещал восстановить монумент. Его намерение вызывало противоречивые отзывы. В 2021-м Орлов, придя на пост мэра, распорядился восстановить группу, залежавшуюся на складе. Изначально этим занимался его зам по благоустройству и транспорту Алексей Бубнов, впоследствии ее передали вице-мэру по строительству Рустаму Галямову. Конструкция будет отреставрирована в марте 2022-го.