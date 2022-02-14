Власти Екатеринбурга нашли четыре места для памятника времен СССР. Мэр предложил самый центр города

15 февраля 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Для возвращения краснознаменной группы предложены четыре локации в Екатеринбурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти Екатеринбурга предложили четыре варианта для размещения краснознаменной группы, демонтированной девять лет назад. Это место на повороте на ул. Челюскинцев (рядом со зданием СвЖД), перекресток улицы Гагарина и проспекта Ленина (на фоне главного корпуса УрФУ), старое место на Плотинке, а также кольцо у Центральной гостиницы на ул. Малышева, где раньше располагался католический костел (это место предложил мэр Алексей Орлов). Варианты на совете неравнодушных горожан (куда входят эксперты, чиновники, депутаты, журналисты и общественники) при Орлове озвучил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков. После этого началась дискуссия: кто-то из участников предложил вообще не восстанавливать группу, передает корреспондент URA.RU. «Есть достаточно большой запрос у людей [на восстановление краснознаменной группы], давайте предусмотрим другое место. Давайте мы сделаем паузу. То, что мы ее [группу] сохранили и никуда она не делась, это так. То, что касается дальнейшей судьбы [краснознаменной группы], будем дальше и общественное мнение изучать», — сказал Орлов. Он добавил, что из вопроса о восстановлении группы «надо убирать идеологию». «Потому что обращения пишут не только коммунисты», — объяснил градоначальник. Краснознаменная группа — памятник, установленный после награждения Свердловска орденом Ленина к 250-летию. Она стала одним из символов города и запечатлена на всех открытках с фотографиями городской плотины. Объект демонтировали в 2013 году, а на его месте установили Олимпийские часы. Экс-мэр Александр Высокинский с 2018 года регулярно обещал восстановить монумент. Его намерение вызывало противоречивые отзывы. В 2021-м Орлов, придя на пост мэра, распорядился восстановить группу, залежавшуюся на складе. Изначально этим занимался его зам по благоустройству и транспорту Алексей Бубнов, впоследствии ее передали вице-мэру по строительству Рустаму Галямову. Конструкция будет отреставрирована в марте 2022-го. Так краснознаменная группа выглядела бы на ул. Челюскинцев Фото: Владимир Жабриков Один из вариантов — вернуть ее на Плотинку. Но Орлов сказал, что есть серьезные гидротехнические ограничения Фото: Владимир Жабриков Так краснознаменная группа выглядела бы на фоне главного корпуса УрФУ Фото: Владимир Жабриков Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Екатеринбурга предложили четыре варианта для размещения краснознаменной группы, демонтированной девять лет назад. Это место на повороте на ул. Челюскинцев (рядом со зданием СвЖД), перекресток улицы Гагарина и проспекта Ленина (на фоне главного корпуса УрФУ), старое место на Плотинке, а также кольцо у Центральной гостиницы на ул. Малышева, где раньше располагался католический костел (это место предложил мэр Алексей Орлов). Варианты на совете неравнодушных горожан (куда входят эксперты, чиновники, депутаты, журналисты и общественники) при Орлове озвучил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков. После этого началась дискуссия: кто-то из участников предложил вообще не восстанавливать группу, передает корреспондент URA.RU. «Есть достаточно большой запрос у людей [на восстановление краснознаменной группы], давайте предусмотрим другое место. Давайте мы сделаем паузу. То, что мы ее [группу] сохранили и никуда она не делась, это так. То, что касается дальнейшей судьбы [краснознаменной группы], будем дальше и общественное мнение изучать», — сказал Орлов. Он добавил, что из вопроса о восстановлении группы «надо убирать идеологию». «Потому что обращения пишут не только коммунисты», — объяснил градоначальник. Краснознаменная группа — памятник, установленный после награждения Свердловска орденом Ленина к 250-летию. Она стала одним из символов города и запечатлена на всех открытках с фотографиями городской плотины. Объект демонтировали в 2013 году, а на его месте установили Олимпийские часы. Экс-мэр Александр Высокинский с 2018 года регулярно обещал восстановить монумент. Его намерение вызывало противоречивые отзывы. В 2021-м Орлов, придя на пост мэра, распорядился восстановить группу, залежавшуюся на складе. Изначально этим занимался его зам по благоустройству и транспорту Алексей Бубнов, впоследствии ее передали вице-мэру по строительству Рустаму Галямову. Конструкция будет отреставрирована в марте 2022-го.