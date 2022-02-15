Депутат ГД считает, что россияне откажутся от благ ради ДНР

15 февраля 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Москва должна заботиться о жителях ДНР и ЛНР, которые получили гражданство РФ, считает Казбек Тайсаев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россияне готовы отказаться от многих благ, в том числе от тринадцатой зарплаты, ради присоединения к территории РФ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев. Он напомнил, что Россия должна заботиться о жителях Донбасса, которые получили гражданство РФ. «Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — заявил Казбек Тайсаев в ходе заседания Госдумы. Мероприятие транслировалось на официальном сайте нижней палаты парламента. Тайсаев напомнил, что более 600 тысяч человек в Донбассе уже получили гражданство РФ. По его словам, Москва обязана в соответствие с Конституцией РФ обеспечить безопасность этих людей. Ранее депутаты Госдумы большинством голосов утвердили обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили его о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, это создаст гарантии безопасности и защиты жителей Донбасса от внешних угроз, передает «Царьград». До этого вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак также предложил помочь ДНР и ЛНР оружием, передает RT. Путин никак не отреагировал на эту инициативу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне готовы отказаться от многих благ, в том числе от тринадцатой зарплаты, ради присоединения к территории РФ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев. Он напомнил, что Россия должна заботиться о жителях Донбасса, которые получили гражданство РФ. «Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — заявил Казбек Тайсаев в ходе заседания Госдумы. Мероприятие транслировалось на официальном сайте нижней палаты парламента. Тайсаев напомнил, что более 600 тысяч человек в Донбассе уже получили гражданство РФ. По его словам, Москва обязана в соответствие с Конституцией РФ обеспечить безопасность этих людей. Ранее депутаты Госдумы большинством голосов утвердили обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили его о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, это создаст гарантии безопасности и защиты жителей Донбасса от внешних угроз, передает «Царьград». До этого вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак также предложил помочь ДНР и ЛНР оружием, передает RT. Путин никак не отреагировал на эту инициативу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.