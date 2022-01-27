Кремль оценил инициативы депутатов о поставках оружия на Донбасс

27 января 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пока не отреагировал на предложения депутатов о признании Донбасса и поставках оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Поставки оружия в Донбасс и признание Россией самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР являются инициативами парламентских партий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что глава государства Владимир Путин пока никак не отреагировал на эти предложения. «Это говорит о том, насколько болезненно воспринимается ситуация [на востоке Украины] нашими парламентариями. И наши граждане, и парламентарии не могут быть безучастными к судьбе жителей Донбасса. Это подчеркивает остроту проблемы. Это партийная инициатива», — рассказал журналистам Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь уточнил, что Путин осведомлен об идеях партии «Единая России», представители которой предложили поставлять оружие в Донбасс для предотвращения агрессии со стороны Украины. Президент РФ пока никак не отреагировал на эту инициативу, но с пониманием отнесся к тому, что эта тема является чувствительной для единороссов. Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик. По их мнению, это даст гарантии безопасности и защиты народов от внешних угроз. После вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев призвали помочь ДНР и ЛНР оружием. Беспокойство в партии вызвали поставки оружия НАТО на Украину. Инициативу поддержали зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, глава Крыма Сергей Аксенов и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Поставки оружия в Донбасс и признание Россией самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР являются инициативами парламентских партий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что глава государства Владимир Путин пока никак не отреагировал на эти предложения. «Это говорит о том, насколько болезненно воспринимается ситуация [на востоке Украины] нашими парламентариями. И наши граждане, и парламентарии не могут быть безучастными к судьбе жителей Донбасса. Это подчеркивает остроту проблемы. Это партийная инициатива», — рассказал журналистам Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь уточнил, что Путин осведомлен об идеях партии «Единая России», представители которой предложили поставлять оружие в Донбасс для предотвращения агрессии со стороны Украины. Президент РФ пока никак не отреагировал на эту инициативу, но с пониманием отнесся к тому, что эта тема является чувствительной для единороссов. Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик. По их мнению, это даст гарантии безопасности и защиты народов от внешних угроз. После вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев призвали помочь ДНР и ЛНР оружием. Беспокойство в партии вызвали поставки оружия НАТО на Украину. Инициативу поддержали зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, глава Крыма Сергей Аксенов и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.