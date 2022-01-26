Вице-спикер Совфеда призвал власти помочь ДНР и ЛНР оружием

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В РФ обеспокоены поставками оружия Украине Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия должна помощь с поставками вооружения Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) для повышения их обороноспособности в связи с возможной агрессией. С таким предложением выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии. Надо остановить киевский режим», — заявил Андрей Турчак, заявление которого транслировалось на канале «Россия-24».

По его словам, «Единая Россия» обеспокоена поставками оружия от стран НАТО на Украину. Количество обстрелов Донецка и Луганска увеличилось и погибают мирные люди, сказал Турчак. «Только из США и Великобритании совершены десятки авиарейсов на Украину. Ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие, мины, боеприпасы и многое-многое другое», — высказался он.

Издание Politico сообщило, что страны Эстония, Латвия и Литва будут поставлять американское оружие Украине. Украина уже получила от США четвертую поставку военной помощи в размере 80 тонн боеприпасов. Великобритания отправила Киеву несколько тысяч легких противотанковых ракет. Народная милиция Донбасса призвала страны блокировать попытки Украины получить дополнительное вооружение и боеприпасы, сообщает Nation News.

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Россия должна помощь с поставками вооружения Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) для повышения их обороноспособности в связи с возможной агрессией. С таким предложением выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии. Надо остановить киевский режим», — заявил Андрей Турчак, заявление которого транслировалось на канале «Россия-24». По его словам, «Единая Россия» обеспокоена поставками оружия от стран НАТО на Украину. Количество обстрелов Донецка и Луганска увеличилось и погибают мирные люди, сказал Турчак. «Только из США и Великобритании совершены десятки авиарейсов на Украину. Ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие, мины, боеприпасы и многое-многое другое», — высказался он. Издание Politico сообщило, что страны Эстония, Латвия и Литва будут поставлять американское оружие Украине. Украина уже получила от США четвертую поставку военной помощи в размере 80 тонн боеприпасов. Великобритания отправила Киеву несколько тысяч легких противотанковых ракет. Народная милиция Донбасса призвала страны блокировать попытки Украины получить дополнительное вооружение и боеприпасы, сообщает Nation News.
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