Курганский чиновник отчитал родственника замгубернатора

Глава депздрава Алексей Сигидаев (справа) критикует подчиненных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев отчитал главного врача Мишкинской центральной районной больницы (ЦРБ) Николая Красовского за самовольное решение. Об этом URA.RU рассказали медики. Красовский — брат замгубернатора по соцполитике Ларисы Кокориной.

«Николай Красовский — брат замгубернатора по соцполитике Ларисы Кокориной (экс-глава депздрава) впервые на нашей памяти подвергся критике. Сигидаев резко отчитал его за то, что тот самовольно открыл несколько ковидных коек в больнице. Это в обязательном порядке надо было согласовывать в депздравом. Раньше публичные замечания никогда не звучали в его адрес», — рассказали URA.RU врачи.

При этом медики уточнили, что ожидают от нового главы депздрава наведения порядка в курганской медицине. Они уверены, что чиновник внесет в организацию работу элементы классической питерской медицинской школы. Сигидаев, который ранее был руководителем сводного медицинского отряда Минобороны РФ, возглавил департамент здравоохранения в ноябре 2021 года.

В пресс-службе правительства региона URA.RU пояснили, что депздрав ежедневно в режиме видеоконференций проводит рабочие совещания с руководством медорганизаций. Вопросы касаются организации медпомощи, в том числе больным коронавирусной инфекцией. «На ВКС в рабочем порядке высказываются замечания к работе организаций и даются указания по различным направлениям деятельности с целью повышения эффективности оказания помощи. Вопросы, рассматриваемые на ВКС, являются служебной информацией. Решение о необходимости развертывания коек для лечения пациентов с коронавирусом на основе эпидситуации принимает департамент здравоохранения Курганской области. Оно утверждается приказом ведомства», — отметили в пресс-службе.

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