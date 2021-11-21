В курганском депздраве появился новый руководитель Фото: Екатерина Сычкова

Бывший руководитель сводного медицинского отряда Минобороны РФ (подчиняется Сергею Шойгу) Алексей Сигидаев возглавил департамент здравоохранения Курганской области. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.

«С 22 ноября 2021 года временно исполняющим обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области назначен Алексей Сергеевич Сигидаев», — говорится в сообщении властей.

Сигидаев работал в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова на кафедре клиники инфекционных болезней. В Курган он был направлен в составе отряда военных медиков в 2020 году. Военные медики за время работы Сигидаева в Кургане спасли жизни более 2,5 тыс. пациентов.

Ранее курганский департамент здравоохранения временно возглавляла Елена Островских. Прежний директор депздрава Лариса Кокорина пошла на повышение и стала замгубернатора по соцполитике.

URA.RU в октябре 2021 года писало, что Сигидаев может возглавить областной депздрав. А впервые разговоры о его назначении появились в январе 2021 года. Тогда, несмотря на то, что военные медики уехали из Кургана в середине декабря, Сигидаев вместе с семьей на 12 января находился в Кургане. Пресс-служба «Курганмашзавода» опубликовала релиз, где говорилось, что для военного и его семьи в знак благодарности был сделан рождественский подарок — на испытательном полигоне КМЗ их покатали на БМП-3.